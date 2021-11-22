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    Вакцинація вагітних: медична експертка розповіла, на яких термінах можна щеплюватися

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    Вагітні жінки в Україні можуть вакцинуватися від Covid на будь-якому терміні вагітності - Вакцинація вагітних: медична експертка розповіла, на яких термінах можна щеплюватися
    Вагітні жінки в Україні можуть вакцинуватися від Covid на будь-якому терміні вагітності
    Фото: imagepointfr/Depositphotos

    Пріоритет при цьому надається вакцині Comirnaty (Pfizer)

    Жінками на будь-якому терміні вагітності можна робити щеплення від коронавірусу. Про це заявила медична експертка дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ» в Україні Катерина Булавінова.

    «Згідно з оновленими рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, вагітні жінки в Україні можуть вакцинуватися від Covid на будь-якому терміні вагітності. Пріоритет при цьому надається вакцині Comirnaty (Pfizer)», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, раніше у МОЗ запевнили, що вакцинація під час вагітності на будь-якому терміні немає негативного впливу на плід чи на майбутню матір та не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живий вірус.

    Також лікар Комаровський розповів, чи можна вакцинуватися від коронавірусу вагітним.

    До слова, загалом за минулу добу в Україні зафіксовано 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 579, медпрацівників – 74). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 2 501 особу, летальних випадків – 326, одужало – 10 540 осіб.

    Теги: ООН лікар хвороби щеплення вакцинація вірус
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    Вакцинація вагітних: медична експертка розповіла, на яких термінах можна щеплюватися