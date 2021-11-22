Вакцинація вагітних: медична експертка розповіла, на яких термінах можна щеплюватися
Пріоритет при цьому надається вакцині Comirnaty (Pfizer)
Жінками на будь-якому терміні вагітності можна робити щеплення від коронавірусу. Про це заявила медична експертка дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ» в Україні Катерина Булавінова.
«Згідно з оновленими рекомендаціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, вагітні жінки в Україні можуть вакцинуватися від Covid на будь-якому терміні вагітності. Пріоритет при цьому надається вакцині Comirnaty (Pfizer)», – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у МОЗ запевнили, що вакцинація під час вагітності на будь-якому терміні немає негативного впливу на плід чи на майбутню матір та не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живий вірус.
Також лікар Комаровський розповів, чи можна вакцинуватися від коронавірусу вагітним.
До слова, загалом за минулу добу в Україні зафіксовано 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 579, медпрацівників – 74). Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано 2 501 особу, летальних випадків – 326, одужало – 10 540 осіб.