Очільник Федерації роботодавців «Дефенс» Фоменко спростував чутки про амністію за злочини в закупівлях зброї

Ігор Фоменко називає неправдивим твердження про те, що службовці Міноборони уникатимуть відповідальності за схеми в постачанні зброї

Фоменко називає неправдивим твердження про те, що службовці Міноборони уникатимуть відповідальності за схеми в постачанні зброї

Голова об’єднання ФРУ «Дефенс» Ігор Фоменко окреслив упередження, за допомогою яких окремі громадські активісти позиціонують пакет законопроєктів «Defence City». Зокрема, ідеться про один з пакетних проєктів – №13423. Про це ідеться у його дописі в експертному виданні Defense-ua.

Фоменко спростував упередження про очікувану амністію за злочини в закупівлях зброї, оскільки факту вчинення злочину службовою особою резидента «Defense City» недостатньо для звільнення від відповідальності. Аби таке звільнення відбулося, має бути дотримано три умови: діяння має бути спрямоване на належне виконання державного контракту з оборонних закупівель, бути необхідним для досягнення значної суспільно корисної мети, пов’язаної із укріпленням обороноздатності держави і не створювати загрозу для життя інших людей.

Лише за умови наявності цих трьох умов діяння не вважатиметься кримінально протиправним. Цей запобіжник відсікатиме випадки, пов’язані з постачанням неякісних товарів, корупційними злочинами, завищенням цін тощо.

Ігор Фоменко називає неправдивим твердження про те, що службовці Міноборони уникатимуть відповідальності за схеми в постачанні зброї. За його словами, законопроєкт взагалі не передбачає амністії і не містить згадок про держслужбовців. Відтак Держслужбовці за жодних умов не уникатимуть відповідальності за корупцію.

За словами експерта, не відповідає дійсності твердження про амністію усіх правопорушень за умови включення підприємства Переліку МОУ.

«Факт включення підприємства до Переліку не є підставою для амністії. Будь-яке діяння, зокрема вчинене до включення до Переліку, має відповідати згаданому вище триступеневому тесту. Воно має бути спрямоване на належне виконання оборонного контракту, бути необхідним для укріплення обороноздатності та не створювати загроз», - зауважив Фоменко. Він наголошує, що кейси про «яйця по 17» будуть розслідуватися за звичайною процедурою.

Голова ФРУ «Дефенс» назвав дезінформацією твердження про те, що НАБУ та САП не зможуть розслідувати зловживання в оборонній сфері. Насправді жодне положення документа не передбачає зупинку кримінального провадження. Єдина зміна полягає в тому, що окремі процесуальні дії вимагатимуть погодження Генпрокурора.

Ігор Фоменко спростував упередження про «абсолютну концентрацію» повноважень в руках Генпрокурора.

«Погодження Генпрокурора на окремі дії необхідне для забезпечення балансу інтересів держави. Якщо підприємство виконує оборонний контракт і забезпечує потреби армії, необхідно двічі перевірити доцільність дій, що можуть завадити виконанню контракту», – наголосив він.

Фоменко вважає упередженим твердження про надмірну концентрацію повноважень в Міноборони і можливості «роздавати імунітет від кримінального переслідування».

«Міноборони лише включатиме підприємства до переліку, що буде початковою умовою для застосування згаданих запобіжників, які ретельно і комплексно контролюватимуться», – наголосив очільник ФРУ «Дефенс».