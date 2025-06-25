Німеччина профінансує закупівлю далекобійних дронів для України на мільйони євро

Безпілотник Ан-196 застосовується для ударів по стратегічних об'єктах у глибокому тилу ворога

Уряд Німеччини профінансує виробництво українських бойових безпілотників Ан-196 на суму понад 100 млн євро. Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на джерела в урядових колах, передає «Главком».

Берлін погодився виділити Україні «тризначну мільйонну суму» в євро на закупівлю ударних дронів Ан-196. Передбачається, що за ці кошти українська сторона зможе виготовити кілька сотень одиниць таких апаратів.

Ан-196 – це безпілотники так званого глибокого удару. Вони здатні подолати понад 2 тис. км і мають бойову частину. Дрон створено в Україні, його розробку було анонсовано в жовтні 2022 року.

«Євросоюз вже намагається інтегрувати Україну в оборонну промисловість та використати її досвід війни з Росією. Це стосується, зокрема, індустрії виробництва дронів. Якщо ще кілька країн інвестують більше грошей в українську оборонну промисловість, Україна багато виграє від такої підтримки», – зазначають джерела Spiegel.

Ан-196 «Лютий» – це український дрон-камікадзе великої дальності, який застосовується Головним управлінням розвідки, Службою безпеки України та Повітряними силами ЗСУ. Його використовують для ударів по стратегічних об’єктах на території Росії – зокрема, нафтопереробних заводах, військових аеродромах та підприємствах військово-промислового комплексу. Розробником дрона є державне підприємство «Антонов». Його перший політ відбувся у жовтні 2022 року, а з 2023-го безпілотник серійно виготовляється в Україні. Відомо, що понад 80% уражень російської нафтової інфраструктури у 2024–2025 роках були завдані саме цим дроном.

Характеристики Ан-196 «Лютий»:

дальність польоту – до 1000 км;

маса – 250–300 кг;

бойова частина – 75 кг (з них 50 кг вибухової речовини);

довжина – 4,4 м, розмах крила – 6,7 м;

двигун – бензиновий Hirth F-23;

система наведення – інерційна навігація з корекцією за супутниковим зв’язком, оптична головка самонаведення.

Для запуску БПЛА не потрібна спеціальна інфраструктура – він може злітати навіть з автомобільних доріг. Орієнтовна вартість одного апарата – близько $200 тис.

Раніше «Главком» повідомляв, що Міністерство оборони Норвегії підтвердило, що розробка і виготовлення надводних безпілотних апаратів відбуватиметься на території України. У проєкті братиме участь норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace, яка підписала угоду з українським партнером.

Також «Главком» інформував, що Велика Британія оголосила про новий оборонний пакет допомоги Україні. Країна передасть 350 ракет класу «повітря-повітря» Asraam, фінансування якого здійснять за рахунок 70 млн фунтів стерлінгів (еквівалент – 3 млрд 927 млн грн) – відсотків, отриманих від заморожених активів Росії.