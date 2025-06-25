Кандидат на командувача силами США в Європі заявив про перспективи перемоги України

Кандидат Трампа на головкома військ США в Європі: «Україна може перемогти»

Кандидат президента Дональда Трампа на посаду Верховного головнокомандувача Збройними силами США в Європі, генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, зробив несподівану заяву щодо України. Він висловив впевненість у спроможності українців здобути перемогу у війні з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Під час слухань у Сенаті США щодо затвердження його кандидатури, Гринкевич, чинний директор операцій J-3 Об’єднаного штабу Пентагону, наголосив на силі духу українського народу в умовах масштабної загрози.

«Я думаю, що Україна може перемогти. Я думаю, що коли ваша батьківщина перебуває під загрозою, ви боретеся з завзятістю, яку нам важко собі уявити», – сказав кандидат на ключову військову посаду в Європі.

Призначення Алексуса Гринкевича на цю посаду запропонував міністр оборони США Піт Гегсет, за погодженням з Трампом, який номінував його на ключову посаду в НАТО.

У разі затвердження Сенатом, Гринкевич обійме дві надзвичайно важливі ролі:

Головнокомандувач об’єднаними збройними силами НАТО в Європі;

Командувач Європейського командування Збройних сил США.

Обидві посади є критичними для координації західної підтримки України та відповіді на загрози з боку Росії.

Нагадаємо, Аналітики Bloomberg звернули увагу на те, що «НАТО намагається використати шарм», щоб утримати президента США Дональда Трампа на своєму боці та зберегти підтримку для України, передає «Главком».



«Прибуття Дональда Трампа на саміт НАТО в Гаазі посилило сумніви щодо зобов'язання США захищати своїх союзників, попри зусилля генерального секретаря НАТО Марка Рютте підлеститися до Трампа та забезпечити поновлення зобов'язань щодо статті 5», – йдеться у повідомленні.