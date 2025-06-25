Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кандидат на командувача силами США в Європі заявив про перспективи перемоги України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Кандидат на командувача силами США в Європі заявив про перспективи перемоги України
Гринкевич наголосив на силі духу українського народу в умовах масштабної загрози
фото: скріншот з відео

Кандидат Трампа на головкома військ США в Європі: «Україна може перемогти»

Кандидат президента Дональда Трампа на посаду Верховного головнокомандувача Збройними силами США в Європі, генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, зробив несподівану заяву щодо України. Він висловив впевненість у спроможності українців здобути перемогу у війні з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Під час слухань у Сенаті США щодо затвердження його кандидатури, Гринкевич, чинний директор операцій J-3 Об’єднаного штабу Пентагону, наголосив на силі духу українського народу в умовах масштабної загрози.

«Я думаю, що Україна може перемогти. Я думаю, що коли ваша батьківщина перебуває під загрозою, ви боретеся з завзятістю, яку нам важко собі уявити», – сказав кандидат на ключову військову посаду в Європі.

Призначення Алексуса Гринкевича на цю посаду запропонував міністр оборони США Піт Гегсет, за погодженням з Трампом, який номінував його на ключову посаду в НАТО.

У разі затвердження Сенатом, Гринкевич обійме дві надзвичайно важливі ролі:

  • Головнокомандувач об’єднаними збройними силами НАТО в Європі;
  • Командувач Європейського командування Збройних сил США.

Обидві посади є критичними для координації західної підтримки України та відповіді на загрози з боку Росії.

Нагадаємо, Аналітики Bloomberg звернули увагу на те, що «НАТО намагається використати шарм», щоб утримати президента США Дональда Трампа на своєму боці та зберегти підтримку для України, передає «Главком».
 
«Прибуття Дональда Трампа на саміт НАТО в Гаазі посилило сумніви щодо зобов'язання США захищати своїх союзників, попри зусилля генерального секретаря НАТО Марка Рютте підлеститися до Трампа та забезпечити поновлення зобов'язань щодо статті 5», – йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Теги: США Україна війна НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації
Пєсков зробив заяву про дату нового раунду переговорів України та РФ
23 червня, 13:07
Святослав був душею компанії, ініціативним, відкритим до спілкування та нових ідей – з ним було легко і цікаво
Боронив Україну на Херсонському та Донецькому напрямках. Згадаймо Святослава Строгецького
19 червня, 09:00
Володимир Когутяк і Маргарита Ситник
Володимир Когутяк: Росіяни використовують українців у Франції для маніфестацій проти ТЦК
13 червня, 06:45
Арсеній Яценюк: Немає простих відповідей, але мені здається, що рішення ми уже знаємо
«Російський цар голий». Ексглава уряду України пояснив представнику Трампа, що відбувається з Путіним
12 червня, 17:08
Сили ППО знешкодили 49 ворожих БпЛА
РФ атакувала Україну 63-ма «шахедами»: які області постраждали
12 червня, 09:19
Внаслідок атаки одна цивільна особа поранена
«Дуже важка ніч». Очільник Рівненської ОВА повідомив про наслідки атаки
9 червня, 06:30
Російська система ППО на аеродромах виявилася абсолютно безсилою
Атака на ядерну тріаду РФ – три групи висновків
1 червня, 21:45
1 червня – День працівників водного господарства України
1 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 червня, 00:01
Гурцієв керував повітряною частиною операції із захоплення Маріуполя
У РФ від вибуху гранати загинув майор, який керував бомбардуваннями Маріуполя
29 травня, 09:36

Політика

МЗС Угорщини заявляє про зміну фокусу НАТО щодо України
МЗС Угорщини заявляє про зміну фокусу НАТО щодо України
Кандидат на командувача силами США в Європі заявив про перспективи перемоги України
Кандидат на командувача силами США в Європі заявив про перспективи перемоги України
Саміт НАТО у Нідерландах: перші заяви про Україну
Саміт НАТО у Нідерландах: перші заяви про Україну
Трамп та Ердоган обговорили російсько-українську війну під час саміту НАТО
Трамп та Ердоган обговорили російсько-українську війну під час саміту НАТО
Палата представників США заблокувала пропозицію оголосити Трампу імпічмент
Палата представників США заблокувала пропозицію оголосити Трампу імпічмент
Зеленський подякував королю Нідерландів за аудієнцію
Зеленський подякував королю Нідерландів за аудієнцію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 червня: ситуація на фронті
176K
Розлучення Ляшків. Суд ухвалив несподіване рішення
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 червня 2025
22K
Суд зобов’язав НАБУ відкрити кримінальну справу проти ексміністра Ткаченка
7008
Ексголова Тернопільської облради може отримати ще один вирок: деталі
6152
Переговори про ядерну програму. Іран висунув США ультиматум

Новини

Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
Сьогодні, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
Вчора, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua