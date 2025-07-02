Ексчиновник Міноборони підозрюється у розкраданні 33 млн грн на закупівлях озброєнь

Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили ще одну схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю озброєнь для України. Йдеться про розкрадання понад 33 млн грн під час придбання великокаліберних гвинтівок для ЗСУ з березня 2022 по травень 2023 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, до організації оборудки причетні колишній директор одного з департаментів Міноборони та керівник приватного підприємства. Навесні 2022 року вони уклали контракт на поставку 1125 гвинтівок для потреб фронту.

«Далі підприємці відвантажили оборонному відомству заявлену кількість стрілецької зброї, але не у повній комплектації, як передбачалося контрактом. Посадовець Міноборони безпідставно погодив таку поставку. Більше того, він не уклав з підрядником додаткову угоду на зменшення вартості озброєння у зв’язку з відсутністю всіх комплектуючих. У подальшому, як встановило розслідування, ексчиновник та його спільник – гендиректор компанії-постачальника, вивели у тінь усю «зекономлену» суму», – наголошує СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Триває експертиза на відповідність поставлених гвинтівок тактико-технічним характеристикам та розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Раніше детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру начальнику управління Командування Сил підтримки Збройних Сил України, який здійснив розтрату державних коштів.