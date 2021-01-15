Тарифні протести: у Дніпрі мітингувальники вимагали відставки прем’єра Шмигаля

Організатори обіцяють продовження протестів, якщо вимоги не будуть виконані

У заході взяли участь близько півтори сотні людей

У Дніпрі під будівлею облдержадміністрації 15 січня відбулася акція проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що у заході взяли участь близько півтори сотні людей.

«У руках вони тримали плакати з антивладними гаслами. Серед вимог протестувальників була і відставка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та зниження цін на газ та електропостачання», ─ йдеться у повідомленні.

Один з організаторів мітингу Олександр Зеркаль заявив, що «йде тарифний «геноцид» українського народу.

«Вимога до президента – негайна відставка прем’єр-міністра. Це поки підготовча акція, ми поки висловлюємо свою думку, а потім будемо діяти далі», – сказав активіст.

За словами учасника акції Вадима Киселя, тарифи на комунальні послуги були «непідйомними» й до зростання, а тепер і поготів. Він каже, що мешкає разом із літньою матір’ю, виживають на одну пенсію, після розрахунків за газ і світло лишається тільки кількасот гривень на хліб.

«Мені обіцяли дати субсидію, є папери, але грошей досі нема. Палички по вулиці збираю, аби розтопити пічку. Оце наш сніданок, обід і вечеря – цей батон», – сказав чоловік, показуючи «соціальний» батон, яким харчуються вони з матір’ю.

Організатори обіцяють продовжити протести, якщо їхні вимоги не будуть виконані.

Нагадаємо, в містах України тривають акції протесту через підняття цін на газ.

Як повідомлялося, сьогодні, 15 січня, протестувальники на Житомирщині штурмували облраду, вимагаючи знизити ціни на газ.

На Запоріжжі активісти перекрили важливу трасу, протестуючи про тарифів на газ (відео)

Також у Лубнах триває акція протесту проти високих тарифів на газ.

До слова, у газовому питанні з'явилися важливі зміни. Компанія «Нафтогаз України» підтвердила готовність поставляти газ домогосподарствам по 6,99 гривень за кубометр у межах тарифного плану «Місячний». Він діятиме на час карантину або опалювального сезону.

Нові тарифи затвердять 19 січня. Сума платіжок зменшиться на 500–800 грн.