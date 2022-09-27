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Оператори газових мереж б'ють на сполох: постачальники газу вводять в оману мільйони споживачів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Оператори газових мереж б'ють на сполох: постачальники газу вводять в оману мільйони споживачів
Газорозподільні компанії нагадують, що займаються лише розподілом газу та здійснюють його облік
фото: РГК

Постачальники газу перекладають відповідальність за провал своїх сервісів на Операторів ГРМ

Напередодні опалювального періоду в деяких ЗМІ було поширено інформацію, яка може дестабілізувати роботу Операторів ГРМ. Ці компанії відповідають за стабільність та безпечність газопостачання. 

У низці ЗМІ було поширено некоректну інформацію, яка невірно тлумачить проєкт постанови уряду щодо розрахунків за розподіл газу. Цим документом вносяться зміни до алгоритму розподілу коштів зі спеціальних рахунків Операторів ГРМ.

До переліку отримувачів коштів буде додано постачальника «останньої надії» та постачальника газу, на якого покладено спеціальні обов’язки. Але ці зміни в порядок розрахунків не змінюють існуючі правовідносини між споживачами та операторами ГРМ. Газорозподільні компанії продовжують здійснювати доставку газу споживачам, утримуючи в належному стані газорозподільні системи, а споживачі оплачують операторам доставку газу, замовленого у власного постачальника.

19 серпня 2022 року набрав чинності Закон № 2479 «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування». В ньому описано порядок розщеплення грошей із спеціального рахунку газорозподільної компанії.

Змінами до Закону передбачено, що частину коштів з рахунку Оператора ГРМ також можуть отримувати Постачальник із спеціальними обов'язками та Постачальник «останньої надії». До внесення цих змін кошти перенаправлялися лише на поточний рахунок оператора газорозподільної системи та рахунок оператора газотранспортної системи. Тому проект постанови носить технічний характер.

На противагу, в тексті деяких публікацій дані зміни розтлумачено, як передачу частини функціоналу Операторів ГРМ державному постачальнику газу. Минуло вже понад три місяці, як ГПК «Нафтогаз України» отримав портфель з 12 млн. клієнтів по всій Україні. З того часу сервісні служби Операторів ГРМ у зверненнях клієнтів отримують скарги на недостатність каналів для надання консультацій з боку нового постачальника, а також квитанції за газ як товар з некоректними розрахунками.

Газорозподільні компанії нагадують, що займаються лише розподілом газу та здійснюють його облік. Всі функції з виставлення квитанцій за газ як товар є відповідальністю поточного постачальника газу. Одночасно, у чат-ботах постачальників газу та низці платіжних сервісів створені платформи для передачі показань лічильників.

Оператори газмереж наполягають: такі ініціативи вводять в оману мільйони споживачів. Оскільки, за законом, виключно показники лічильника передані оператору ГРМ, в період з 1 по 5 число місяця наступного за місяцем споживання, є обов’язковими у взаємовідносинах між споживачем та його постачальником.

Як наслідок, люди отримують платіжки з неправильними нарахуваннями. Вони масово звертаються до газорозподільних компаній, не розуміючи, яким чином постачальник газу здійснив їм нарахування. Подібні дії, переконані газорозподільні компанії, під час війни призводять до дестабілізації в суспільстві та створюють додаткове навантаження на підприємства критичної інфраструктури.

Теги: РГК газ Нафтогаз України тарифи ринок українці

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