Ветеранка АТО поскаржилася на рівень обслуговування в Ощадбанку: що трапилося

Бурлакова розкритикувала роботу менеджерів, що обслуговують фізичних осіб

Журналістка, ветеранка війни на Сході Валерія Бурлакова поскаржилася на непрофесійне ставлення до клієнтів в одному з відділень Ощадбанку в Києві. Про те, як її обслужили в Ощадбанку, вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Бурлакова розкритикувала роботу менеджерів, що обслуговують фізичних осіб.

«Ощадбанк, ви дуже круті, можливість попередньо записатися до оператора – чудова ідея. Розповім, як це виглядає на практиці. Мені потрібен один папірець. Справ на 2 хвилини. Я заходжу у маленьке відділення Ощаду, там черга і працює лише один менеджер з трьох звичайних. Чекаю 40 хвилин, черга не рухається. Ок, думаю я. Є ж велике відділення на Палаці спорту, там мільйон менеджерів та електрона черга, я збігаю туди!», - розповіла вона.

За її словами, у відділенні на Палаці спорту також була велика черга людей і працював лише один з 15 менеджерів, що обслуговують фізичних осіб.

«... черга з 30+ людей. Дуже електронна, всі сидять на диванчиках, стоять навколо диванчиків, і мнуть у руках номерки. На екрані цифри не змінюються взагалі. 15+ столиків для менеджерів, що обслуговують фізичних осіб, але всюди порожньо, працює один менеджер. Умовний адміністратор – ну, чувак, який просто стовбичить біля терміналу, що видає папірці з номерами, бо як же ж там впоратися без нього – каже, що колись прийде ще один менеджер. Буде аж двоє! Але це колись», – пояснила Бурлакова.

Ветеранка АТО зазначила, що персональні менеджери, які в цей час були вільними та пили чай, відмовилися обслужити клієнтку та порадили записатися в чергу на завтра.

Бурлакова також навела діалог з менеджерами:

– Ні, сьогодні записатися на сьогодні не можна, лише на завтра.

– Тобто за умови, що ви зараз абсолютно вільні, як ми бачимо, сьогодні на сьогодні я записатися до вас не можу?

– Ніт.

– І за наявності кількох вільних співробітників банку, які можуть виконати потрібну мені сьогодні двохвилинну операцію, я маю сидіти й чекати, коли звільнитися ооось той один-єдиний? Єдиний у одному з найбільших відділень у місті?

...

– Так.

Після такого «обслуговування», Бурлакова вирішила поскаржитися на працівників банку, але за номером, який був вказаний у банку, вона тричі не змогла залишити скаргу.

«У банку висить оголошення, типу – якщо щось не так, просимо набрати цей номер. Набираю тричі, тричі розповідаю, що один менеджер на 15 столів – це трохи «не так», тричі чую, що якщо я хочу не просто поговорити, а залишити скаргу – треба залишитися на лінії і почекати. Тричі безкінечною тишею у слухавці все і закінчується, зі мною більше ніхто не розмовляє й ніхто не передзвонює. Бо нащо нам ваша скарга?», – розповіла ветеранка АТО.

На пост Бурлакової відреагували в Ощадбанку.

«Перш за все, перепрошую від імені банку за той «сервіс», який ви отримали сьогодні в нашому відділенні. Це зовсім не те, до чого ми прагнемо. Чому при повному відділенні клієнтів з ними працював лише один менеджер обов'язково з'ясуємо і ситуацію виправимо. Стосовно ж реквізитів рахунку, для отримання яких, як я зрозумів, ви і прийшли до нашого відділення, переглянути їх ви можете просто в Ощад 24/7. Якщо ж вони потрібні саме у вигляді довідки, то отримати її, звісно, можливо і без попереднього запису. Хоча сама по собі така опція справді допомагає уникнути черги і суттєво прискорити отримання необхідних послуг», – заявили в банку.





До слова, колишній столичний голова Леонід Косаківський поскаржився на непрофесійне та хамське ставлення до клієнтів в одному з відділень Ощадбанку в Києві.