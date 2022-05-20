Отримати статус безробітного стало легше: як оформити виплати в «Дії»
Послуга доступна для українців, які втратили роботу під час війни та проживають на тимчасово окупованих територіях
У застосунку «Дія» з’явилась нова послуга для українців, які втратили роботу через російське вторгнення. Завдяки їй можна буде оформити статус безробітного та отримувати щомісячну матеріальну допомогу. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Отримати статус безробітного відтепер можна в «Дії» – на порталі та у застосунку. Послуга доступна для українців, які втратили роботу під час війни та проживають на тимчасово окупованих територіях, або де ведуться активні бойові дії», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тарифи на комунальні послуги в Україні планують заморозити, поки триває війна. У Верховній Раді вже зареєстровано відповідний законопроєкт.