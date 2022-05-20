Отримати статус безробітного стало легше: як оформити виплати в «Дії»

Послуга доступна для українців, які втратили роботу під час війни та проживають на тимчасово окупованих територіях

У застосунку «Дія» з’явилась нова послуга для українців, які втратили роботу через російське вторгнення. Завдяки їй можна буде оформити статус безробітного та отримувати щомісячну матеріальну допомогу. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Отримати статус безробітного відтепер можна в «Дії» – на порталі та у застосунку. Послуга доступна для українців, які втратили роботу під час війни та проживають на тимчасово окупованих територіях, або де ведуться активні бойові дії», – йдеться у дописі.

Як скористатися послугою в «Дія»: Перейти на вкладку «Послуги» і обрати «Допомога по безробіттю»

Далі можна обрати «Оформити статус безробітного» або ж «Скасувати статус безробітного»

Підтвердити факт того, що ви дійсно втратили роботу та не являєтесь студентом денної форми навчання

Необхідно обрати місце проживання, центр зайнятості

Вказати картку для виплати

Заповнити контактні дані;

Підтвердити достовірність наведених даних та подати заявку. Повідомляється, що подати заявку та оформити виплати в Дії можна за декілька хвилин, а кошти надійдуть на вашу картку «єПідтримка». Раніше у «Дії» оновили послуги для переселенців. Також МОЗ спростило продовження інвалідності під час війни. Крім того, до кінця війни Мінсоцполітики автоматично продовжуватиме виплату всіх допомог, у тому числі соцдопомог та субсидій. Громадянам не потрібно звертатися для цього до держорганів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тарифи на комунальні послуги в Україні планують заморозити, поки триває війна. У Верховній Раді вже зареєстровано відповідний законопроєкт.