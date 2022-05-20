АЗС Glusco купив новий інвестор: чи пов'язаний він з Медведчуком

Інвестор придбав Glusco наприкінці 2021 року у друга проросійського політика Віктора Медведчука

У мережі АЗС Glusco знову змінився власник. Ним став юрист із Кіпру Александр Александрос. Він виступає проти передачі компанії в управління НАК «Нафтогаз України», а рішення суду про її арешт вважає непорозумінням.

Офіційно, згідно з реєстром ресурсу Opendatabot, мережа АЗС належить компанії Greenenergo Trading SA (колишня назва – Glusco Energy SA). ЇЇ бенефіціар – грецький бізнесмен і колишній топменеджер російського Лукойлу Димитріос Аніфантакіс.

Інвестор придбав Glusco наприкінці 2021 року в ізраїльського бізнесмена Нісана Мойсеєва – друга проросійського політика Віктора Медведчука. Як з'ясувала LIGA.net, Аніфантакіс компанією вже не володіє.

«Відразу після початку війни в Україні я продав компанію громадянину Кіпру, на ім'я Александр Александрос. Мене не цікавить Glusco/Greenenergo, і я також не маю контакту з покупцем, після того, як завершив продаж. З усіх питань звертайтеся до нього безпосередньо», – порадив Аніфантакіс журналістам через соціальну мережу LinkedIn.

Александр Александрос – новий власник АЗС Glusco

Редакція зв'язалася з новим власником Александросом. Він підтвердив журналістам інформацію про угоду – продаж відбувся 29 березня 2022 року. Зміну власника АЗС також підтвердили два топменеджери Glusco.

За оцінкою власника АЗС Prime Дмитра Льоушкіна, вся мережа АЗС коштує не більше як $35 млн. За його словами, заправки коштують по $300 000, а нафтобази – ще $1–2 млн.

Александр Александрос – колишній директор з розвитку бізнесу в кіпрській юридичній компанії Michael Kyprianou & Co. LLC. Згідно з реєстром юридичних осіб Кіпру, юристка цієї компанії Тоніа Антоніоу – чинний керівник кіпрського офшору Cherivo Development ltd, яку Віктор Медведчук задекларував у 2019 році як власність своєї дружини Оксани Марченко.

«Александр із нами більше не працює», – запевнила кореспондента LIGA.net партнерка Michael Kyprianou & Co. LLC Марина Хаджисотеріу. Нині Александрос – СЕО швейцарської власниці Glusco, компанії Greenenergo Trading SA, свідчать дані з кіпрського реєстру.

Єдина ремарка – свій зв'язок із колишньою роботою Александрос не втратив. Кіпрські реєстри показують, що головний офіс Greenenergo Trading SA знаходиться в одній будівлі разом із Michael Kyprianou & Co. LLC. Адреса – Лімасол, M. Kyprianou House, 3&4th floor 3032 на Кіпрі.

Нагадаємо, що напередодні Кабінет міністрів ухвалив рішення передати 172 заправки компанії Glusco, яку пов'язували з підозрюваним у держзраді нардепом Віктором Медведчуком, в управління державній компанії НАК «Нафтогаз».

У березні 2021 року СБУ і ДПС провели спецоперацію на об'єктах мережі Glusco, звинувативши компанію в тіньовій реалізації неякісних нафтопродуктів. Як заявили правоохоронці, орієнтовна сума ухилення склала 240 млн грн. У компанії відкинули звинувачення, але повноцінна робота мережі з тої пори заблокована: здійснюється тільки продаж газу і супутніх товарів в магазинах.

Як повідомлялося, у грудні мережа АЗК Glusco, роботу якої було заблоковано з березня 2021 року, знайшла нового власника.

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