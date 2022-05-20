Окупанти використовують працю українських полонених – Денісова (відео)

Окупанти стверджують, що тіла українських воїнів зберігатимуть «до встановлення діалогу» з Україною

Використовуючи працю українських військовополонених, окупанти порушують статті 49 та 52 Женевської конвенції

У порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти використовують працю українських військових.

Взятих у полон українських військових загарбники відправляють на території тимчасово окупованої Луганської області на примусові роботи, змушуючи збирати тіла своїх загиблих товаришів по службі, повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Відповідний відеоролик опубліковано одним із пропагандистських російських Telegram-каналів. На відео українських військових окупанти змушують відповідати, що нібито працюють вони на добровільній основі.

Окупанти стверджують, що тіла українських воїнів зберігатимуть «до встановлення діалогу» з Україною або поки родичі самостійно не приїдуть за ними.

«Використовуючи працю українських військовополонених, окупанти порушують статті 49 та 52 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Крім того, знімаючи пропагандистські відео, загарбники порушують статтю 13 Конвенції, в якій наголошується на гуманному поводженні з військовополоненими, які завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки», – наголосила Денісова.

Тим часом російські загарбники заблокували всі виїзди з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію.

Раніше у Херсоні окупанти викрали співробітника «Суспільного».

Напередодні ми розповідали, як окупанти заблокували на дорозі в Запорізькій області понад тисячу авто з дітьми.

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