  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Окупанти використовують працю українських полонених – Денісова (відео)

    Окупанти стверджують, що тіла українських воїнів зберігатимуть &laquo;до встановлення діалогу&raquo; з Україною - Окупанти використовують працю українських полонених – Денісова (відео)
    Окупанти стверджують, що тіла українських воїнів зберігатимуть «до встановлення діалогу» з Україною
    фото: скріншот з відео

    Використовуючи працю українських військовополонених, окупанти порушують статті 49 та 52 Женевської конвенції

    У порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, окупанти використовують працю українських військових.

    Взятих у полон українських військових загарбники відправляють на території тимчасово окупованої Луганської області на примусові роботи, змушуючи збирати тіла своїх загиблих товаришів по службі, повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

    Відповідний відеоролик опубліковано одним із пропагандистських російських Telegram-каналів. На відео українських військових окупанти змушують відповідати, що нібито працюють вони на добровільній основі.

    Окупанти стверджують, що тіла українських воїнів зберігатимуть «до встановлення діалогу» з Україною або поки родичі самостійно не приїдуть за ними.

    «Використовуючи працю українських військовополонених, окупанти порушують статті 49 та 52 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Крім того, знімаючи пропагандистські відео, загарбники порушують статтю 13 Конвенції, в якій наголошується на гуманному поводженні з військовополоненими, які завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки», – наголосила Денісова.

    Тим часом російські загарбники заблокували всі виїзди з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію.

    Раніше у Херсоні окупанти викрали співробітника «Суспільного».

    Напередодні ми розповідали, як окупанти заблокували на дорозі в Запорізькій області понад тисячу авто з дітьми.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна полон Україна Людмила Денісова окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти використовують працю українських полонених – Денісова (відео)