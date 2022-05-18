У «Дії» оновили послуги для переселенців: що доступно

Мінсоцполітики нарахує кошти всім, хто раніше отримав довідку ВПО та чекає виплату на картку «єПідтримка»

Послуги доступні для громадян, які перемістилися з території громад, що розташовані в районі проведення бойових дій

У «Дії» оновили послуги для переселенців. Тепер вони знову можуть оформити довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та соціальні виплати у застосунку для себе та своїх дітей. Про це повідомив у Telegram-каналі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Послуга доступна для громадян, які перемістилися з території громад, що розташовані в районі проведення бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації.

Також Мінсоцполітики нарахує кошти всім, хто раніше отримав довідку ВПО та чекає виплату на картку «єПідтримка». Термін їх зарахування залежить від того, коли «Ощадбанк» за поданням Мінсоцполітики перерахує кошти до вашого банку, оскільки «Дія» є тільки технічним адміністратором послуги, зауважив Федоров.

Деталі про соціальні виплати та отримання довідки ВПО можна дізнатися на сайті «єДопомога».

Нагадаємо, українці, які подали заявку на виплату внаслідок війни в рамках програми «єПідтримка», ще не всі отримали свої 6 500 гривень. У Мінекономіки у відповідь на запит журналістів пояснили, що робити.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №7198, розроблений парламентом спільно з урядом та за ініціативи президента, який дозволить забезпечувати українців компенсацією за пошкодження та знищення житла під час війни.



