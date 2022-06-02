Parimatch заявляє, що йде з Білорусі, але бізнес там не закривають

Компанія обіцяє, що більше не отримуватиме прибуток від оперуючої у Білорусі компанії ні сьогодні, ні в майбутньому

Компанія обіцяє, що більше не отримуватиме прибуток від оперуючої у Білорусі компанії ні сьогодні, ні в майбутньому

Cервіси залишаться доступними в Білорусі та керуватимуться новим власником

Букмекерська компанія Parimatch заявила, що йде з ринку Білорусі. Компанія вирішила не припиняти роботу, а «передати управління місцевій команді для подальшого вирішення її долі», повідомляє офіційний прес-реліз компанії.

«Холдинг переводить підтримку сервісів і клієнтів на управління місцевою локальною командою Білорусі, яка більше не є частиною Parimatch холдингу. Холдинг своєю чергою більше не отримуватиме прибуток від оперуючої у Білорусі компанії ні сьогодні, ні в майбутньому», – заявили в компанії.

Крім того, протягом перехідного періоду сервіси залишаться доступними в Білорусі та керуватимуться новим власником. Як довго триватиме перехідний період – в компанії не повідомили.

Як відомо, раніше компанія заявила, що відкликала франшизу в Росії, проте бренд офіційно не анульований. Крім того, російські сайти пишуть, що компанія тільки провела ребрендинг.

Раніше народний депутат Людмила Буймістер, коментуючи роботу українських компаній, зокрема, Parimatch, в Росії та Білорусі заявила, що такий бізнес не має права існувати сьогодні в Україні.