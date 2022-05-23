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    Економіка та фінанси

    Ті, хто працює з країною-агресором, не мають існувати в Україні – нардеп

    Той, хто наповнює російський бюджет, так само працює на оккупантів, як і їх солдати - Ті, хто працює з країною-агресором, не мають існувати в Україні – нардеп
    Той, хто наповнює російський бюджет, так само працює на оккупантів, як і їх солдати
    фото з відкритих джерел

    Держава має максимально створити сприятливі умови для українського бізнесу

    Компанії, які працюють з країнами-агресором не мають права існувати в Україні сьогодні.

    Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Людмилу Буймістер, коментуючи роботу українських компаній, зокрема, Parimatch в Росії та Білорусі.

    «Ті, хто працює з країною-агресором, не мають взагалі існувати сьогодні в Україні. Робота чи через підставних осіб, чи через якісь офшорні структури має жорстко відстежуватися і присікатися. Адже створюючи блага для України, вони створюють також блага для агресора. Тому ці відносини треба розривати»,зазначила вона.

    За її словами, держава має максимально працювати над тим, щоб створити українському бізнесу сприятливі умови для роботи в Україні та Європі.

    Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що компанія Parimatch продовжує працювати в Білорусі, приймаючи ставки від клієнтів, платячи податки, спонсоруючи спортивні клуби. В Росії компанія нібито відкликала франшизу, однак після незначного ребрендингу компанія продовжує працювати.

    За словами економіста Бориса Кушнірука, Parimatch та інші українські компанії мають припинити діяльність у РФ та Білорусі, адже вони продовжують фінансувати війну.

    Теги: росія окупанти податки війна держава Україна робота окупація #stoprussia
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    Ті, хто працює з країною-агресором, не мають існувати в Україні – нардеп