Ті, хто працює з країною-агресором, не мають існувати в Україні – нардеп

Той, хто наповнює російський бюджет, так само працює на оккупантів, як і їх солдати

Держава має максимально створити сприятливі умови для українського бізнесу

Компанії, які працюють з країнами-агресором не мають права існувати в Україні сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Людмилу Буймістер, коментуючи роботу українських компаній, зокрема, Parimatch в Росії та Білорусі.

«Ті, хто працює з країною-агресором, не мають взагалі існувати сьогодні в Україні. Робота чи через підставних осіб, чи через якісь офшорні структури має жорстко відстежуватися і присікатися. Адже створюючи блага для України, вони створюють також блага для агресора. Тому ці відносини треба розривати», – зазначила вона.

За її словами, держава має максимально працювати над тим, щоб створити українському бізнесу сприятливі умови для роботи в Україні та Європі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що компанія Parimatch продовжує працювати в Білорусі, приймаючи ставки від клієнтів, платячи податки, спонсоруючи спортивні клуби. В Росії компанія нібито відкликала франшизу, однак після незначного ребрендингу компанія продовжує працювати.

За словами економіста Бориса Кушнірука, Parimatch та інші українські компанії мають припинити діяльність у РФ та Білорусі, адже вони продовжують фінансувати війну.