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    Економіка та фінанси

    Пенсії українців збільшаться: кому додадуть 850 грн

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    Пенсії українців збільшаться: кому додадуть 850 грн

    Населенню в пенсійному віці перерахують розмір виплат

    В Україні з 1 липня 2021-го перерахують прожитковий мінімум (ПМ) для всіх категорій, зокрема і пенсіонерів. У результаті мінімальна пенсія збільшиться на 85 грн, до 1854 грн, а максимальна на 850 грн.

    Це випливає із затвердженого бюджету Пенсійного фонду на 2021 рік. Так, згідно із законом, прибавка зачепить більшість українців старших за 60 років:

    • мінімальна пенсія не може бути меншою за прожитковий мінімум, водночас збільшення за стаж понад норми становить 1% від ПМ;
    • максимальна пенсія не може бути більшою від 10 прожиткових мінімумів (виняток діє для суддів).

    Судді за законом мають право на необмежений розмір пенсії. Вона становить до 80% зарплати. Прості українці отримують менш ніж 35% зарплати і розмір їхньої виплати обмежений 10 прожитковими мінімумами. Зараз це 17 690 грн.

    У формулі середню зарплату за три минулі роки множать на співвідношення власної зарплати до середньої, на кількість відпрацьованих років і на 1%.

    До слова, в Україні вже з 1 червня перерахують пенсії громадянам, які після призначення пенсійних виплат продовжують працювати. Згідно із законодавством, для перерахунку пенсії не потрібно звертатися до Пенсійного фонду, все відбудеться автоматично.

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    Теги: Пенсійний фонд пенсія стаж
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    Пенсії українців збільшаться: кому додадуть 850 грн