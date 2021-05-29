Як підтверджують трудовий стаж – пояснення Пенсійного фонду

Пенсійний фонд надав рекомендації щодо того, які документи можуть засвідчити, що особа працювала

Якщо в трудовій книжці відсутні записи про періоди роботи до 01.01.2004 або є виправлення, або неточні записи – трудовий стаж можна підтвердити документами. Пенсійний фонд надав рекомендації, як це правильно зробити.

Трудовий стаж можна підтвердити наступними документами:

довідками з посиланнями на відповідні накази про прийняття на роботу та звільнення з роботи;

особовими рахунками і відомостям про нарахування заробітної плати (довідками зазначеного зразка за Порядком подання та оформлення документів та копіями архівних документів);

посвідченнями, характеристиками, письмовими трудовими договорами і угодами з відмітками про їх виконання та іншими документами, які містять відомості про періоди роботи.

Якщо такі документи відсутні, приймають членські квитки профспілок. При цьому періоди роботи підтверджуються лише за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків.

Для підтвердження стажу необхідно звернутись:

на підприємство (або до правонаступника), де особа працювала;

якщо підприємство припинило діяльність, то до архівної установи у тій місцевості, де людина працювала;

до органів Пенсійного фонду, за умови надання інформації про місця знаходження підприємства/установи, до якої необхідно направити запит та копій документів особи, яка потребує допомоги.

Період навчання у вищих навчальних, професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі підтверджується: дипломами; посвідченнями; свідоцтвами; довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання та відомості про тривалість навчання за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів.

Період військової служби підтверджується:

військовими квитками;

довідками, виданими військовими комісаріатами, військовими частинами і установами системи Міноборони, Держкордону, Головного правління командуючого Національною гвардією, Управління охорони вищих посадових осіб України, органів управління інших військових формувань, що утворюються Верховною Радою України, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки;

довідками архівних і військово-лікувальних установ.

Військова служба у складі діючої армії, в період бойових дій, в тому числі під час виконання інтернаціонального обов’язку, зараховується до трудового стражу на підставі довідок військових комісаріатів, які видаються в порядку, що визначається Міністерством оборони України.

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