Пенсії знову перерахують: що зміниться з 1 червня

Перерахунок пенсій передбачений законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

В Україні вже з 1 червня перерахують пенсії громадянам, які після призначення пенсійних виплат продовжують працювати. Згідно із законодавством, для перерахунку пенсії не потрібно звертатися до Пенсійного фонду, все відбудеться автоматично. Про це повідомляє ПФУ.

У Пенсійному фонді пояснили, що перерахунок пенсійних виплат буде проводитися без додаткового звернення особи до органів ПФУ. Виплати перерахують тим українцям, які після призначення пенсії продовжували працювати і отримали не менше 24 місяців страхового стажу; або менше 24 місяців страхового стажу, але після призначення пенсії пройшло не менше двох років.

З 1 червня 2021 року Пенсійний фонд проведе перерахунок виплат працюючим пенсіонерам, які були призначені в період до квітня 2019 року. Право на перерахунок визначає страховий стаж, набутий на 1 березня 2021 року. Це означає, що пенсії перерахують за перший квартал 2021 року.

Як відомо, частини українських пенсіонерів перерахували виплати з 1 квітня. Це торкнулося тих, хто має наднормативний стаж. Близько півмільйона працюючих пенсіонерів в Україні отримали надбавку до виплат від ПФУ в розмірі 2%. При пенсії 2500 гривень, збільшення склало всього 50 грн.

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