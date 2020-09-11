Пенсії в Україні до кінця року зростуть ще кілька разів: хто отримає і скільки



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Пенсії в Україні до кінця року зростуть ще кілька разів

Грудневе підвищення торкнеться 30% пенсіонерів

Українські пенсіонери можуть розраховувати на ряд підвищень виплат до кінця 2020 року. Так, з 1 вересня пенсію додали 14% (1,6 млн) пенсіонерам, що пов'язано із зростанням мінімальної зарплати до 5000 грн.

Втім, така надбавка торкнулася лише однієї категорії - тих, хто старше 65 років, з повним страховим стажем (35 чоловіки та 30 жінки), не працює і отримує мінімальну пенсію для свого віку. Але це ще не останні надбавки в цьому році, пише Сьогодні.

Так, мінімальні виплати для будь-якого пенсіонера сьогодні дорівнюють 1712 грн, що є прожитковим мінімумом для непрацездатних - пенсіонерів за віком та людей з інвалідністю.

Але, згідно із законом, непрацюючі пенсіонери старше 65 років з повним страховим стажем не можуть отримувати менш як 40% мінімальної зарплати. Тому з 1 вересня їм додали виплати - максимум склав 110,8 грн (але виплати такій категорії не повинні бути менш як 2000 грн).

А в 2021 році цій категорії українців знову обіцяють підвищити пенсії завдяки зростанню мінімальної зарплати. З 1 січня вона «мінімалка» виросте до 6000 гривень, з 1 липня - до 6500. Відповідно до названої вище категорії пенсіонерів виплати підвищать до 2400 і 2600 гривень.

З 1 грудня збільшиться мінімальна пенсія у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму з 1712 до 1769 грн (+57 грн).

У Мінсоцполітики кажуть, що грудневе підвищення торкнеться 30% (понад 3 млн пенсіонерів).

У зв'язку з цим підвищенням, пенсії збільшаться і в інших одержувачів виплат:

інваліди війни - зростуть на 205-370 грн (залежно від групи),

інваліди ЧАЕС - на 128-162 грн,

учасники бойових дій - на 93 грн.

Крім того, всі ці категорії отримають ще і додаткові надбавки від 8,5 до 28,5 грн.

Шахтарям додадуть по 170 грн. Пенсіонерам з особливими заслугами перед Україною (орденоносці, що мають звання «народний» чи «заслужений») додадуть від 11,4 до 22,8 грн.

А от інші категорії, які отримують пенсії за віком, із зростанням прожиткового мінімуму отримають зовсім нічого - від 57 копійок до 7-12 грн. Це так звані доплати за стаж - 1% від мінімальної пенсії за кожен додатковий відпрацьований рік понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок.

Не зміняться пенсії у працюючих пенсіонерів, держслужбовців, науковців, помічників народних депутатів і тих, кому пенсії були призначені в 2019-2020 роках.