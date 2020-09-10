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    Брати Суркіси стали повноцінними власниками А-Банку

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    Ігор і Григорій Суркіси&nbsp;збільшили свою частку в уставному капіталі &laquo;А-Банку&raquo; до 100% - Брати Суркіси стали повноцінними власниками А-Банку
    Ігор і Григорій Суркіси збільшили свою частку в уставному капіталі «А-Банку» до 100%

    Акцент-Банк тепер повністю безпосередньо належить родині Суркісів

    Акціонери АТ «Акцент-Банк» (А-Банк) - родина Суркісів - збільшили участь у статутному капіталі фінустанови на 3,17% до 100%.

    Про це повідомляє банк в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

    Раніше частка в 3,17% належала кіпрській компанії Miosaria Commercial Ltd.

    Тепер частка прямої участі Ігоря Суркіса в капіталі банку збільшилася до 33,229106%, Григорія Суркіса - до 32,991402%, Світлани Суркіс і Марини Суркіс - до 16,899746% у кожної.

    Таким чином А-Банк тепер повністю безпосередньо належить родині Суркісів.

    За даними НБУ, станом на 1 січня 2020 року майже 97% Акцент-Банку належало сім'ї Суркісів.

    На 1 серпня 2020 року за розміром загальних активів А-Банк займав 23 місце (9,265 млрд грн) із 75 діючих банків.

    У лютому НБУ оштрафував А-Банк за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

    У березні Нацбанк включив А-Банк до переліку системно важливих.

    Як відомо, імена братів Суркісів останнім часом фігурують у справі щодо Приватбанку. Напередодні Верховний Суд призупинив стягнення з Приватбанку коштів у «справі Суркісів».

    Нагадаємо, 2 вересня Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного Приватбанку про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (майже 10 млрд грн).

    Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська вважає, що у судовому процесі шести британських компаній, пов’язаних із родиною Суркісів проти Приватбанку, ознаки змови.

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    Григорій Суркіс банки бізнес фінанси Ігор Суркіс
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