Брати Суркіси стали повноцінними власниками А-Банку



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Ігор і Григорій Суркіси збільшили свою частку в уставному капіталі «А-Банку» до 100%

Акцент-Банк тепер повністю безпосередньо належить родині Суркісів

Акціонери АТ «Акцент-Банк» (А-Банк) - родина Суркісів - збільшили участь у статутному капіталі фінустанови на 3,17% до 100%.

Про це повідомляє банк в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Раніше частка в 3,17% належала кіпрській компанії Miosaria Commercial Ltd.

Тепер частка прямої участі Ігоря Суркіса в капіталі банку збільшилася до 33,229106%, Григорія Суркіса - до 32,991402%, Світлани Суркіс і Марини Суркіс - до 16,899746% у кожної.

Таким чином А-Банк тепер повністю безпосередньо належить родині Суркісів.

За даними НБУ, станом на 1 січня 2020 року майже 97% Акцент-Банку належало сім'ї Суркісів.

На 1 серпня 2020 року за розміром загальних активів А-Банк займав 23 місце (9,265 млрд грн) із 75 діючих банків.

У лютому НБУ оштрафував А-Банк за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

У березні Нацбанк включив А-Банк до переліку системно важливих.

Як відомо, імена братів Суркісів останнім часом фігурують у справі щодо Приватбанку. Напередодні Верховний Суд призупинив стягнення з Приватбанку коштів у «справі Суркісів».

Нагадаємо, 2 вересня Печерський районний суд Києва задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного Приватбанку про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (майже 10 млрд грн).

Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська вважає, що у судовому процесі шести британських компаній, пов’язаних із родиною Суркісів проти Приватбанку, ознаки змови.

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