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    Економіка та фінанси

    Пенсії знову перерахують: українцям назвали дати і цифри

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    Пенсії знову перерахують: українцям назвали дати і цифри

    Пенсійні виплати у 2021 році перерахують ще тричі

    В Україні в 2021-му проведуть ще три етапи підвищення пенсій. Виплати зростуть у жовтні і грудні. Максимальне збільшення отримають ті, хто вже отримує найбільше – 800 грн.

    Перерасчет пенсий в 2021 году

    Перерасчет пенсий в 2021 году

    У жовтні вперше додаткові виплати отримають українці, які досягли віку 75 років, пише «Обозреватель».

    1 жовтня 2021-го

    Пенсіонери віком від 75 до 80 років зможуть отримувати доплату в розмірі до 400 грн. Мінімальна виплата для них складе 2500 грн.

    1 грудня 2021-го

    Підвищення мінімальної пенсії за віком, а також збільшення розміру доплати за додатковий стаж. Українці на заслуженому відпочинку отримуватимуть 1934 грн (зараз 1854 грн).

    1 грудня 2021-го

    Підвищать мінімальну пенсію для тих, хто досяг 65 років і виконав вимоги щодо стажу. Вона складе 2600 грн (зараз 2400 грн). Вимога щодо стажу становить 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

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    Теги: пенсіонери українці Пенсійний фонд
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    Пенсії знову перерахують: українцям назвали дати і цифри