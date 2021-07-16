Шмигаль назвав країни, які вже визнали українські ковід-сертифікати

Міністерство закордонних справ продовжує працювати над розширенням географії дії сертифікатів.

Український сертифікат про вакцинацію вже погодилися визнати кілька країн Європи. Міністерство закордонних справ продовжує працювати над розширенням географії дії сертифікатів. Про це з трибуни парламенту повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

Він нагадав, що українські сертифікати вакцинації почали працювати з 1 липня.

«Ми ведемо системну роботу в напрямку системного визнання українських ковід-сертифікатів за кордоном, аби українці могли вільно подорожувати світом... Угорщина, Греція, Молдова та Туреччина уже погодилися визнати українські сертифікати», – сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що мета найближчого часу – розширити дію географії сертифікатів.

«Цим активно займається міністерство закордонних справ», – підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, що напередодні Рада ЄС додала Україну до «зеленого списку» для подорожей. 14 липня посли ЄС затвердили рішення включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд. Також відомо, що Естонія, Австрія та Нідерланди дозволили в'їзд вакцинованим українцям з туристичною метою, а перед цим аналогічне рішення ухвалила Німеччина.

Варто також знати, що на Ейфелеву вежу пустять тільки щеплених від Covid-19 туристів.

Зазначимо, у ковід-сертифікатах сталися зміни: встановлено термін дії документа.

Рада Європейського союзу нещодавно оновила рекомендації про в’їзд іноземних туристів до країн ЄС за умов пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволено громадянам, які здійснили повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це препарати Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень Covid-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч осіб.