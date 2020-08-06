Пенсійний фонд спростував «страшилки» щодо працюючих пенсіонерів



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В Україні із 11,2 млн пенсіонерів 2,7 млн – працюючі пенсіонери

Окремі «експерти» розповсюджують «страшилки» про штрафи, які ніби накладають органи Пенсійного фонду України

Розмір пенсії кожного пенсіонера визначається індивідуально з урахуванням набутого ним страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачено внески. Законом передбачено, що пенсії виплачуються без врахування одержуваної заробітної плати, крім випадків, передбачених законом.

Про це йдеться у роз’ясненні Пенсійного фонду, опублікованому 5 серпня.

«Тобто, пенсіонер має право призначити пенсію, отримувати її, продовжувати працювати, навіть на тій же посаді (крім пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років)», – пояснили у Фонді.

Станом на 1 липня 2020 року в Україні із 11,2 млн пенсіонерів 2,7 млн – працюючі пенсіонери.

«Розмір призначеної пенсії переглядається (перераховується) за правилами, визначеними законодавством. Через кожні два роки пенсіонерам, які працювали після призначення пенсій, проводяться перерахунки з урахуванням набутого після призначення пенсії страхового стажу або страхового стажу та заробітної плати (обирається найвигідніший варіант перерахунку)», – йдеться у повідомленні.

Крім того, такі пенсії «індексуються 50х50» за загальновизначеними правилами.

Закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» зобов’язує кожну застраховану особу повідомляти про зміни, зокрема, щодо свого працевлаштування.

Однією з підстав для перерахунку пенсій є зміна прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Як правило, така зміна передбачена двічі на рік – з липня та грудня. Надбавки, доплати, підвищення, інші виплати, встановлені законодавством, переглядаються (збільшуються) при зміні прожиткового мінімуму незалежно від факту роботи пенсіонера.

А ось мінімальний розмір пенсій за віком, доплата за понаднормовий стаж, які також можуть залежати від прожиткового мінімуму, перераховуються лише непрацюючим пенсіонерам.

Крім того, лише непрацюючим пенсіонерам встановлюється надбавка на непрацездатних членів сім’ї. Саме з точки зору визначення належного розміру пенсії і має значення повідомлення про факт працевлаштування.

«На жаль, спотворюючи вимоги законодавства, окремі «експерти» розповсюджують «страшилки» про штрафи, які ніби накладають органи Пенсійного фонду України. Нічого подібного законодавством не передбачено. Навпаки, після встановлення факту роботи, про який пенсіонер не повідомив своєчасно, його розмір пенсії визначається з урахуванням нових даних. Щодо повернення надміру виплачених сум, то тут закон передбачає можливість повернути неналежні пенсіонеру суми добровільно. Якщо ж ні, то утримується переплата з пенсії в розмірі не більше 20 % місячної пенсії», – пояснили у Пенсійному фонді.

Задля уникнення непорозумінь щодо розмірів пенсій у фонді переконливо рекомендують тим, хто має намір у період отримання пенсії вийти на роботу, невідкладно інформувати будь-яким зручним способом органи Пенсійного фонду про такий факт.

До слова, 3 серпня Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій серпня.

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