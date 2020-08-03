Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій серпня

Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій серпняграфіка
3 серпня Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій серпня
На пенсійні виплати спрямовано 1,2 млрд гривень
У понеділок, 3 серпня, Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій серпня.
Про це повідомляє пресслужба фонду.
Зазначається, що на пенсійні виплати спрямовано 1,2 млрд гривень.
«Виплата липневих пенсій буде проводитись у визначену кожному пенсіонеру дату в установленому порядку», – додали Пенсійному фонді.
Нагадаємо, у липні на пенсійні виплати було спрямовано 39,2 млрд грн.
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