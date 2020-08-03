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    Економіка та фінанси

    Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій серпня

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    3 серпня Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій серпня - Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій серпня
    3 серпня Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій серпня

    На пенсійні виплати спрямовано 1,2 млрд гривень

    У понеділок, 3 серпня, Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій серпня.

    Про це повідомляє пресслужба фонду.

    Зазначається, що на пенсійні виплати спрямовано 1,2 млрд гривень.

    «Виплата липневих пенсій буде проводитись у визначену кожному пенсіонеру дату в установленому порядку», – додали Пенсійному фонді.

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    Нагадаємо, у липні на пенсійні виплати було спрямовано 39,2 млрд грн.

    Як відомо, в Україні знову підвищать пенсії: кому і на скільки

    До слова, у Мінфіні розказали, яка нині в Україні найвища і найнижча пенсія.

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