У Мінфіні розказали, яка нині в Україні найвища і найнижча пенсія



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Найвища пенсія в Україні дорівнює десятьом прожитковим мінімумам, тобто — 17 120 грн, при цьому найнижчі пенсії, до 4 тис. грн, отримують найбільше громадян

«Є окрема категорія пенсіонерів — судді. Для них обмеження розмірів пенсій нема», — нагадав заступник міністра Єрмоличев

Найнижча пенсія в Україні станом на середину 2020 року дорівнює прожитковому мінімуму і складає 1712 грн. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Чиновник уточнив, що є окремі категорії пенсіонерів, що отримують більшу мінімальну пенсію: жінки зі страховим стажем 30 років і чоловіки зі стажем 35 років. Для них мінімальні виплати нині складають 2100 грн.

Найвища пенсія в Україні дорівнює десятьом прожитковим мінімумам, тобто — 17 120 грн. При цьому найнижчі пенсії, до 4 тис. грн, отримують найбільше громадян – майже 9 млн з 11,2 млн від загальної кількості пенсіонерів.

При цьому заступник міністра фінансів зауважив, що в країні є особлива категорія пенсіонерів, для яких це обмеження не діє. Мова про суддів, які на пенсії в середньому отримують 45,9 тис. грн пенсій. «Для цієї категорії пенсіонерів нема обмеження розмірів пенсій чи прив'язки до прожиткового мінімуму», - наголосив Єрмоличев.

Нагадаємо, за законом, розмір щомісячного довічного грошового утримання для судді у відставці зі стажем 20 років становить 50% від суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. За кожен рік роботи понад 20 років стажу довічне грошове утримання зростає на 2.5% від винагороди судді на аналогічній посаді.

За даними Пенсійного фонду станом на 01.07.2020 року середня пенсія судді в Україні становить 51171.77 грн. Суддів, що отримують довічне грошове утримання нараховується 3425 осіб.

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