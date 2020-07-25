Підвищення пенсій в Україні. Кому скільки додали



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З 1 грудня мінімальна пенсія збільшиться до 1769 гривень, а максимальна – до 17 690 гривень

Кожен 500-й пенсіонер отримує в 10 разів більше мінімуму

Українцям вчергове збільшили пенсії – з 1 липня у зв’язку з плановим зростанням соцстандартів мінімальна пенсія зросла до 1712 грн (+74 грн). Але крім підвищення пенсій одержувачам мінімуму збільшилися пенсії й іншим категоріям пенсіонерів.

Кому і скільки додали, а також на що ще можуть розраховувати пенсіонери в цьому році читайте далі.

Хто скільки отримує

За даними Пенсійного фонду (ПФУ), на 1 липня 2020 року в Україні налічувалося 11 млн 241 тис. 834 пенсіонери. Це майже на 94 тис. осіб менше, ніж на 1 січня 2020 року. Їх могло бути більше, але пенсійний вік для українок знову підвищується. Середня пенсія по Україні – 3354 грн, це на 271 грн більше, ніж на 1 січня 2020 року. Але кількість одержувачів пенсій значна – мінімальна пенсія удвічі менша за середню, а максимально можлива – в 5 разів більша.

Найбільша кількість пенсіонерів мають пенсію від 2000 до 3000 гривень, таких майже половина – 45,9%, або понад 5 млн людей. Кожен шостий пенсіонер має пенсію від 1500 до 2000 грн, кожен сьомий – від 3000 до 4000 грн, кожен дванадцятий – від 4000 до 5000 грн. Цікаво, що в Україні людей, які отримують пенсії понад 5000 грн, більше, ніж тих, хто отримує 4-5 тис. грн – таких один пенсіонер з дев’яти. Нарешті, 2,9% людей, або три людини зі ста, заробили собі пенсії понад 10 тис. грн. Таких налічується понад 332 тис. осіб, в тому числі близько 20 тис. «суперпенсіонеров», що мають максимальні на сьогодні пенсії, які дорівнюють десяти мінімальним -17 120 грн. Тобто приблизно кожен п’ятисотий український пенсіонер отримує десять мінімальних пенсій.

За підрахунками експертів, щоб зараз заробити таку високу пенсію, потрібно мати середню офіційну зарплату за всі роки трудового стажу не менше 60 тис. грн на місяць. Тобто одержувані нині пенсії в 10 мінімальних – це в основному спецпенсії: народних депутатів, держслужбовців і силовиків високого рангу, науковців, коли вони доходили до 80% від заробітку, це майже втричі вище, ніж для звичайних трудових пенсій. Такі спецпенсії не призначаються з травня 2016 року.

Як пояснили в Пенсфонді, є ще люди, які отримують набагато більше -100 тис. грн і більше щомісяця. Але юридично це не пенсії, а виплати від держави, наприклад, довічне утримання суддів. Суддів-пенсіонерів у нас небагато, кілька сотень.

І ще один нюанс – розмір пенсії відрізняється від розмірів пенсійної виплати. Пенсія, як видно з графіки, може бути менше прожиткового мінімуму для непрацездатних, а пенсійна виплата – не може. Тому мінімальна сума, яку з 1 липня отримують пенсіонери, дорівнює 1712 грн, їм до прожмінімуму доплачує держава. Це означає, що насправді пенсії не менше 1712 грн отримують оціночно близько 1 млн пенсіонерів, або майже 10%.

Якщо порівняти з 2019 роком

За перше півріччя 2020 року кількість пенсіонерів, які отримують більш високі пенсії, збільшилася. Найбільше зріс відсоток тих, хто мав пенсії від 2000 до 3000 грн, таких стало більше на 11,7% (на 600 тис. осіб). Тих, хто мав пенсії розміром до 2000 грн, стало менше на 18,4% (на 340 тис. осіб). На 2,5% (на 40 тис. осіб) стало більше пенсіонерів з пенсіями від 4000 до 5000 грн, на 1,6% (на 14 тис. осіб) стало більше пенсіонерів з пенсіями від 5000 до 10 000 грн. Нарешті, число одержувачів пенсій понад 10 тис. грн збільшилося на 2,1% (на 7 тис. осіб).

Кому додали більше всіх

За оцінками експертів, після підвищення соцстандартів пенсії збільшилися, хоч і символічно, приблизно у 3 млн людей, або у 30% пенсіонерів.

Найбільше виграли від підвищення пенсій ті, у кого вони і так були високими. Наприклад, максимальна пенсія, яка становить 10 мінімальних, зросла відразу на 740 грн. Але їх доплатять тільки за умови, що такий пенсіонер отримував «урізану» пенсію – тобто йому належало, припустимо 17 500 грн пенсії, а за законом він до 1 липня 2020 року не міг отримати понад 16 380 грн.

Збільшилися пенсії ще у деяких категорій пенсіонерів, за рахунок надбавок, що нараховуються у відсотках від прожиткового мінімуму. Це інваліди війни – у них, залежно від групи інвалідності, пенсії зросли на 266-481 грн, інваліди ЧАЕС – пенсії зросли на 166,5-211 грн, учасники бойових дій – на 121 грн. Крім того, всі ці категорії отримали ще й додаткові надбавки від 11 до 37 грн.

Шахтарям додали по 222 грн. Пенсії почесних донорів (40 і більше безкоштовних здач крові не менше 400 г за раз), що мають надбавку до пенсії 10% від прожиткового мінімуму, причому не для пенсіонерів, а для працездатних, збільшилися на 9,1 грн. Пенсіонери з особливими заслугами перед Україною (орденоносці, що мають звання «народний» або «заслужений») додатково отримали від 14,8 до 29,6 грн.

На 74 грн більше (+4,6%) стали отримувати ті, хто мав мінімальну пенсію або пенсійну виплату. Тобто пенсіонерам, які, будучи працездатними, не заробили достатнього для пенсії трудового стажу (зараз він 27 років), і навіть не заробили стажу зовсім, додали стільки ж, скільки і тим, хто заробив собі хоча б мінімум.

Кому додали трохи або нічого

А от іншим пенсіонерам, які отримують тільки трудові пенсії за віком вищі, ніж нова мінімальна (1712 грн), не додали нічого або їх збільшення виявилися незначними – від 74 копійок до 10-15 грн. Це так звані доплати за стаж – 1% від мінімальної пенсії за кожен додатковий відпрацьований рік понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок. З 1 липня ця доплата збільшилася на 74 копійки. Наприклад, жінка, яка має 38 років стажу, отримає додатково до пенсії близько 6 (0,74х8=5,92) грн.

Не змінилися пенсії у працюючих пенсіонерів, держслужбовців, науковців, помічників народних депутатів і тих, кому пенсії були призначені в 2019-20 роках.

Експерти: Пенсіонерів буде все менше

Фахівці з пенсійних питань говорять, що майже половина пенсіонерів мають такі невеликі пенсії від того, що у них були або маленькі зарплати, або недостатній стаж.

«У більшості тих пенсіонерів, хто починав працювати 45-50 років тому, достатній трудовий стаж, 35-40 років і більше, але зарплати були невеликі, тому і пенсії у них не набагато вищі за мінімальні, – роз’яснив екс-заступник голови Пенсійного фонду, а нині незалежний експерт Віктор Колбун. – Зараз ситуація для пенсіонерів змінюється, причому в гіршу сторону: пенсійний стаж збільшується з кожним роком і до 2028 року досягне 35 років.

Багато людей, народжені в 1968 році і пізніше, ризикують не вийти вчасно на пенсію, оскільки в «лихі 90-ті» і «нульові» вони працювали нелегально і не матимуть такого великого стажу. Їм доведеться працювати ще 3-5 років, щоб заробити хоч мінімальну пенсію. Тому і пенсіонерів років через 10 стане менше, і середні пенсії теж будуть зростати набагато повільніше, ніж зараз».

Віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців Віктор Скаршевський також зазначив, що пенсіонерів з кожним роком стає все менше, але цей тренд сповільнюється.

«У 2016 році у нас було призначено 398 тис. пенсій, а пенсіонерів стало менше на 340 тис. осіб, – говорить Віктор Скаршевський. – Число пенсіонерів з тих пір зменшилося з 12,4 млн осіб до нинішніх 11,24 млн осіб, або на 10%. Але тренд на зниження з кожним роком сповільнюється. При цьому з 2019 року пенсій стало призначатися більше: в 2018 році з’явилося 353 тис. нових пенсіонерів, а в 2019-му – 379 тис.

Тому складно сказати, куди піде тренд – з одного боку, страховий стаж збільшується, з іншого – з 2021 року додасться 60-річних жінок-пенсіонерок, з третього – за даними Держслужби статистики, у нас хоч трохи, але зростає тривалість життя. Швидше за все в найближчі роки пенсіонерів набагато менше не стане. Тому, якщо не почне швидко відновлюватися економіка України, то не тільки підвищувати пенсії, але навіть просто їх виплачувати буде все складніше».

Чекаємо ще одне підвищення

З 1 грудня буде ще одне підвищення прожиткового мінімуму, для осіб, які втратили працездатність – на 54 грн, до 1769 грн. Це означає, що мінімальна пенсія збільшиться також до 1769 гривень (за рік на 8%), а максимальна – до 17 690 гривень. Доплати за кожен рік понаднормового стажу виростуть на 57 копійок. Інші надбавки також пропорційно збільшаться.

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