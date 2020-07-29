Самотні пенсіонери щомісяця отримуватимуть додаткову допомогу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пенсіонерам будуть доплачувати гроші на догляд

Допомогу можуть отримати українці, які сягнули 80-річного віку

В Україні одиноким пенсіонерам старшим від 80 років, які потребують стороннього догляду, призначили щомісячну допомогу. Сума доплат до пенсії становитиме 685 гривень в той час, як з 1 вересня пенсії в Україні знову підвищать.

Про це повідомляє сайт Кабміну.

Відповідне рішення про виплати було прийнято на засіданні Кабінету міністрів.

«Встановлено порядок виплати щомісячної державної соціальної допомоги на догляд одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 і більше років, і які потребують постійного стороннього догляду, у розмірі 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1712 грн х 40% = 685 грн)», - вказується в повідомленні.

Допомога призначатиметься та виплачуватиметься з 1 січня 2020 року (для її нарахування буде здійснено перерахунок).

Нагадаємо, що українцям вчергове збільшили пенсії – з 1 липня у зв’язку з плановим зростанням соцстандартів мінімальна пенсія зросла до 1712 грн (+74 грн). Але крім підвищення пенсій одержувачам мінімуму збільшилися пенсії й іншим категоріям пенсіонерів.

Також зазначимо, що пенсію в Україні можна оформити достроково.

Читайте також: