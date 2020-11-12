Перерахунок пенсій в грудні: на скільки зросте надбавка за стаж

Підвищення мінімальної пенсії ніяк не вплине на тих пенсіонерів, у яких повний стаж

З наступного місяця збільшиться надбавка пенсіонерам за стаж, для чоловіків який становить понад 35 років, а для жінок – понад 30 років

Вже з 1 грудня Кабмін збирається провести індексацію пенсій. Майбутнє підвищення пов'язане зі збільшенням прожиткового мінімуму до 2189 гривень.

Завдяки цьому після перерахунку мінімальна пенсія складе 1769 гривень (+57 гривень), а максимальна - 17690 гривень (+570 гривень).

Крім того, збільшиться і надбавка пенсіонерам за стаж, для чоловіків який становить понад 35 років, а для жінок – понад 30 років. Щомісячна доплата становить 1% мінімальної пенсії за кожен додатковий рік. Вона виросте на 57 гривень.

При цьому підвищення мінімальної пенсії ніяк не вплине на тих пенсіонерів, у яких повний стаж, і вони отримують мінімум 2100 гривень. Крім того, частину пенсіонерів «засмутять» і наступного року: пенсії не підвищать тим, хто отримував мінімальну або менше середньої заробітної плати, а також людям, у яких є істотні надбавки до пенсій, і тим, хто отримує пенсії за спеціальним законом.

Як відомо, пенсія обчислюється за спеціальною формою: середню зарплату за три роки потрібно помножити на стаж в роках, потім помножити на співвідношення середньої зарплати по країні і власної зарплати і помножити цю суму на 1%.

Нагадаємо, у 2021 року підвищення пенсій торкнеться близько 10 млн пенсіонерів, при цьому відбуватиметься воно в п’ять етапів для різних категорій.

Раніше уряд продовжив запроваджені у квітні 2020 року щомісячні компенсаційні виплати пенсіонерам старше 80 років у розмірі 500 грн на наступний рік.

Раніше повідомлялося, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.