З вересня понад 1,6 млн українців отримали підвищення пенсій

У цьому році уряд провів декілька етапів підвищення пенсій для різних категорій пенсіонерів

У Міністерстві соціальної політики заявили, що понад 1,6 млн пенсіонерів отримали підвищення пенсій з вересня. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає урядовий портал.

«З вересня підвищення отримали пенсіонери, старші за 65 років, які мають 30 (жінки) та 35 (чоловіки) років страхового стажу. Завдяки тому, що у вересні зросла мінімальна заробітна плата до 5 тисяч гривень, відповідно зросла гарантована державою мінімальна пенсійна виплата таким людям, яка становить 40% від мінімальної зарплати. Тобто, вони отримують не менше 2 тисяч гривень», – пояснила міністр.

Вона додала, що з січня 2021 року планується ще одне підвищення для цієї категорії пенсіонерів.

«Вони отримуватимуть не менше 2 400 гривень, оскільки мінімальна заробітна плата, відповідно до проєкту державного бюджету на 2021 рік, зросте до 6000 гривень», – зазначила Лазебна.

За її словами, до кінця поточного року проведуть ще одне підвищення відповідно до зростання прожиткового мінімуму. Підвищення очікує на тих, у кого розмір пенсії залежить від прожиткового мінімуму.

Глава Мінсоцполітики додала, що в результаті комплексної програми підвищення пенсій протягом 2020 року середня пенсія зросла до більше, ніж 3400 гривень.

Нагадаємо, що Рада проголосувала за компенсації через затримки пенсій і зарплат.

Напередодні прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що середня зарплата у вересні зросла до максимуму від початку року і склала майже 12 тисяч гривень.

До слова, в НБУ назвали причини за якими банки можуть блокувати рахунки українців з пенсіями і зарплатами.

Крім того, в 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

Як повідомляло, Кабінет міністрів затвердив проект закону про держбюджет на 2021 рік з плановою інфляцією 7,3%. При цьому мінімальна зарплата зросте на 30%.

Нагадаємо, що з 1 вересня в Україні збільшилась мінімальна зарплата.