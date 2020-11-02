Міністр соцполітики повідомила, коли в Україні приймуть законопроєкт про пенсійні накопичення

Люди повинні мати стимули, щоб показувати всю свою зарплату, - міністр

Депутати мають прийняти до кінця цього року законопроєкт про обов’язкові пенсійні накопичення, - Лазебна

Верховна Рада має до кінця цього року прийняти законопроєкт про обов’язкові пенсійні накопичення.

Таку думку висловила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час участі у публічній дискусії на тему «Пенсійні накопичення: міфи та реальність», передає Укрінформ.

«Сьогодні у нас падає коефіцієнт заміщення – зараз він 29%, колись був 57%, а в подальшому буде менше 20%. Тобто людина в майбутньому, маючи зарплату 10 000 гривень, отримає солідарну пенсію не більше 2 000 гривень», – сказала Лазебна.

За її словами, змінити ситуацію можна, підвищуючи податки, єдиний соціальний внесок, а також забирати ресурс на виплату пенсій з інших соціальних видатків.

При цьому міністр вважає, що люди повинні мати стимули, щоб показувати всю свою зарплату.

«Часто можна почути: «Знижуйте тіньову економіку, повертайте мігрантів». 20 років держава цим займається і 20 років ніхто ще не дав людям стимулів, за яких вони хотіли б повернутись, легалізуватись. Якщо ми подивимось на досвід інших країн, то вони створювали стимули, за яких вигідно показувати всю свою заробітну плату – це пенсійні накопичення та медичне страхування», – зазначила Лазебна.

«Тому ми впевнені, що необхідно до кінця цього року приймати законопроект, який запровадить обов’язкові пенсійні накопичення, щоб наступного року можна було підготуватись технічно, а з 01 січня 2022 року почати внески», – додала міністр.

При цьому Лазебна відзначила, що жоден з рівнів пенсійної системи сам по собі не дасть людям гідного життя в літньому віці. Тому важливо, щоб запровадження другого рівня допомагало зміцненню інших рівнів пенсійної системи – солідарного та добровільних накопичень.

«Для цього правила роботи мають бути однакові для добровільного та обов’язкового накопичення, має стимулюватись конкуренція, не має бути монополій. Тоді людина здійснює свідомий вибір, розуміє, що пенсійні накопичення – її власність, якою вона управляє, звикає користуватись накопичувальними фондами за єдиним правилами, розвиваються добровільні накопичення, людина зацікавлена у «білій» зарплаті, що збільшує надходження до солідарної системи», – зауважила міністр.

Лазебна також звернула увагу на необхідність забезпечити захист пенсійних накопичень людей та надійні інструменти для інвестування пенсійних коштів в економіку.

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