Українцям перерахували пенсії. Хто у червні отримає доплати за два місяці

Перерахунок пенсій здійснено автоматично, без звернення пенсіонерів до Пенсійного фонду

Пенсійний фонд провів перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, воно стосувалося 313 тис. осіб.

Перерахунок проведено з 1 квітня після отримання даних з Державної податкової служби про суми нарахованих та сплачених страхових внесків за перший квартал 2021 року.

«Відповідно, у червні пенсіонери отримають як підвищену суму пенсії, так і доплату за квітень та травень», – повідомили 8 червня у Міністерстві соціальної політики.

Перерахунок проведено особам, у яких після призначення (попереднього перерахунку) пенсії пройшло не менше як 24 місяці та вони в цей час працювали.

Страховий стаж, який набуто за цей період, враховано при обчисленні нового розміру пенсії, а для пенсіонерів, які набули не менш як 24 місяці страхового стажу та мали більшу заробітну плату – пенсію обчислено з урахуванням збільшеної заробітної плати.

Середній розмір підвищення склав 193,32 грн. Перерахунок пенсій здійснено автоматично, без звернення пенсіонерів до Пенсійного фонду.

Раніше глава Мінсоцполітики Марина Лазебна повідомила, що у липні 2021 переглянуть пенсії для ще мільйона українців. Загалом же цього року підвищення отримають 10,5 млн мільйонів українців.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України скасував обов’язкове переведення виплати пенсії та соціальної допомоги на карткові рахунки з вересня, як це раніше було закріплено в постанові № 277 від 29 березня 2021 року. Поточний порядок доставки пенсій, субсидій та соціальних допомог через «Укрпошту» буде збережений як мінімум до 1 січня 2023 року. Основна причина, через яку ініціативу відклали на два роки, – неготовність банківської інфраструктури й систематичне закриття банківських відділень.

Зазначимо, народні депутати знову взялися за пенсійний вік українців. На цей раз його хочуть понижувати для матерів, які народили і виховали дитину до шестирічного віку. А щоб від такого пониження не постраждав бюджет Пенсійного фонду, одночасно пропонують підвищувати пенсійний вік для всіх громадян, починаючи з 2023 року.