Пенсіонерам нарахують доплату та підвищать мінімалку: хто і скільки отримає цього року

Із 1 грудня для пенсіонерів старше 65 років мінімальна пенсія становитиме 2600 грн

Пенсіонери віком від 75 до 80 років з 1 жовтня поточного року отримають доплату до пенсії у розмірі 400 грн, а мінімальна пенсія для них буде встановлена на рівні 2500 грн. А у липні проведуть індексацію ще для 1 млн пенсіонерів. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ході години запитань до уряду в парламенті.

«Цього року продовжено виплату 500 грн особам 80+ та забезпечено мінімальну пенсійну виплату на рівні 2600 грн. З 1 жовтня доплату до пенсії у розмірі 400 грн отримають пенсіонери віком від 75 до 80 років. Для них мінімальна пенсійна виплата буде встановлена на рівні 2500 грн», – сказала Лазебна.

Вона зазначила, що після зменшення у 2016 році розміру ЄСВ, удвічі скоротилися надходження до Пенсійного фонду, які могли бути спрямовані на підвищення рівня пенсійного забезпечення.

«Тому за дорученням президента уряд почав впроваджувати додаткові соціальні програми – це адресна допомога для 2,4 млн пенсіонерів старше 75 років, це щомісячні компенсаційні виплати для 0,5 млн осіб, у яких страховий стаж 30 років у жінки та 35 років у чоловіків, і це цільові доплати для 1,7 млн пенсіонерів з низькими розмірами зарплат, які вони отримували в період їх трудової діяльності. Починаючи з наступного року ці фіксовані розміри буде індексуватися і таким чином збільшуватися», – підкреслила міністр.

Також Лазебна повідомила, що з 1 грудня для пенсіонерів старше 65 років мінімальна пенсія становитиме 2600 грн.

Крім того, за словами міністра, з квітня вже були перераховані пенсії для 300 тис. працюючих пенсіонерів, а для сімей загиблих учасників бойових дій пенсії були підвищені майже вдвічі.

Із 1 липня також буде проведено підвищення мінімальних пенсійних виплат для осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Лазебна повідомила про законопроект, у разі прийняття якого з 1 січня 2022 року для понад 30 тис.осіб з інвалідністю з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС пенсія буде підвищена в середньому на 40%.

«Але ми з вами повинні напрацювати ще одне рішення, яке від нас з вами чекають 700 тис.осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Я маю на увазі додаткову пенсію за шкоду, завдану здоров'ю, яка не переглядалася з 2014 року», – сказала міністр.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України скасував обов’язкове переведення виплати пенсії та соціальної допомоги на карткові рахунки з вересня, як це раніше було закріплено в постанові № 277 від 29 березня 2021 року. Поточний порядок доставки пенсій, субсидій та соціальних допомог через «Укрпошту» буде збережений як мінімум до 1 січня 2023 року. Основна причина, через яку ініціативу відклали на два роки, – неготовність банківської інфраструктури й систематичне закриття банківських відділень.

Зазначимо, народні депутати знову взялися за пенсійний вік українців. На цей раз його хочуть понижувати для матерів, які народили і виховали дитину до шестирічного віку. А щоб від такого пониження не постраждав бюджет Пенсійного фонду, одночасно пропонують підвищувати пенсійний вік для всіх громадян, починаючи з 2023 року.

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