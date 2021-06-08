«Повстання машин не буде!». У Львові пенсіонерка оголосила війну самокатам

Бабуся один за одним перекидала електросамокати у місті

Мережею розлетілось відео, де бабуся посеред Львова перекидала електросамокати Bolt. Про це повідомляє «lviv_lives».

Інцидент трапився 6 червня у Львові. Люди, які спостерігали за процесом кричали, що так не можна, але пенсіонерку не збентежили ні крики перехожих, ні звуки сигналізації.

Скоріше всього, бабуся бачила, що люди просто підходять, стають на самокат та їдуть і подумала, що може так само. Але щось пішло не по плану і вона вирішила перевернути усі самокати, які знаходились поблизу.





Особливої уваги заслуговують коментарі під відео:

«Жінка запобігає повстанню машин, не чіпайте її!»;

«А я думаю, чого вчора не міг ні одного самоката знайти…»;

«Правильно, ця техніка нас погубить»;

«Мама ама крімінал»;

«Думає, що інопланетяни»;

«Вона нас від 5G рятує».

Також були варіанти, що це у неї або «тиск просто скаче», або вона «онуку подарунок вибирає».

Крім того, користувачі автоматично записали бабусю в шанувальники партії ОПЗЖ: «Електорат ОПЗЖ в дії», «100% за ОПЗЖ голосує».

Зазначимо, що 23 квітня у Львові розпочав роботу новий сервіс від компанії Bolt - прокат електричних самокатів. Львів став другим містом, де компанія запропонувала таку послугу.

Також нещодавно у Києві з’явився ще один сервіс прокату електросамокатів: де працює, тарифи.

5 червня у Києві також відбувся Всеукраїнський велодень-2021.