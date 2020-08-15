Керівник «Укрспирту» розповів, чому його звільняв Петрашко



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Сергій Блескун сказав, що не уточнював у Петрашка причини свого звільнення

Я думаю, що це служба якась в міністерстві помилилася - Блескун

Виконувач обов'язків голови «Укрспирту» Сергій Блескун розповів, чому міністр економіки Ігор Петрашко звільнив його два місяці тому, а потім скасував свій наказ. Про це йшлося в інтерв'ю Ліга.Бізнес

«Я думаю, що це служба якась в міністерстві помилилася. Я не міг би піти у відпустку, поки з усіма це не погоджу. У Мінекономіки якраз відбувалася зміна держсекретаря, якихось ще людей звільняли, тому я допускаю, що це чиясь помилка. Хоча, можливо, я не правий і цей випадок точно не прикрашає держслужбу», - пояснює Блескун.

На питання журналіста про те, що можливо Петрашко хотів посадити в крісло глави Укрспирту когось «свого», Блескун відповів:

«Ми з ним це не обговорювали. І вдаватися в розпитування, як же так вийшло, я не буду. Можливо і потрібно було з'ясувати, але я не захотів цього робити. Зараз головне завершити розпочате».

Блескун додав, що історія зі звільненням «зам'ялася» увечері того ж дня, коли його звільнили і наказ анулювали.

Нагадаємо, 17 червня міністр економіки підписав указ про звільнення в.о. голови держкомпанії «Укрспирт» Сергія Блескуна, який на той час був у відпустці.

У той же день, 17 червня, Петрашко скасував свій попередній наказ. Сам Блескун підтвердив, що його відпустка була погоджена з Мінекономіки.

«Моя відпустка була узгоджена з міністерством, про що я отримав письмове повідомлення. Так що це реально не смішно», - пояснював тоді Блескун.

Блескун очолює «Укрспирт» з жовтня 2019 року.

Як повідомлялося, в «Укрспирті» заявляють, що подолали дефіцит антисептиків.