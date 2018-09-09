Омелян прокоментував підвищення тарифів на вантажні перевезення залізницею



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Вантажні перевезення залізницею

Бізнес скаржиться, що «Укрзалізниця» не може гарантувати 100% виконання заявок на перевезення

Підвищення тарифів на вантажні перевезення поряд зі збереженням корупції в «Укрзалізниці» може спричинити ситуацію, коли послугами компанії ніхто не буде користуватися. Таку думку висловив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, хоч люди і «справедливо ремствують» на підвищення тарифів на пасажирські перевезення, у першу чергу стоїть проблема не з пасажирськими, а з вантажними перевезеннями, вартість яких піднялась серйозно.

Омелян зазначив, що за офіційними даними «Укрзалізниці» підвищення тарифів на вантажні перевезення складає 15%, проте бізнес рахує, що 40%. При цьому Мінекономіки прогнозує, що підвищення триватиме ще три роки.

«Проблема у тому, що без реструктуризації і оздоровлення компанії ми можемо дійти до тієї точки, коли тарифи будуть надвисокими, і ніхто не буде користуватися послугами залізниці. У випадку України це малоймовірно, але тренд очевидний. Величезна проблема у тому, що корупція нікуди не зникла. І хоча бізнес говорить, що готовий сплачувати цей тариф і навіть більший, однак за це мати гарантії, що продукція буде перевезена вчасно і в повному обсязі. А «Укрзалізниця» не може дати такої гарантії. Я завалений скаргами великих і малих компаній – заявки на перевезення виконуються на 30%, 50% чи 70%, але не на 100. Коли за подачу вагонів ще місяць тому неофіційно просили 2,5 тис. грн, то зараз ця цифра сягає 3,5-4 тис. грн, то у мене просте питання: де правоохоронні органи?», - пожалівся урядовець.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України повідомило правоохоронні органи про корупційну схему на «Укрзалізниці», яка збагачує її організаторів на десятки мільйонів гривень на місяць, проте ніякого реагування на цю інформацію поки не було.

Зазначимо, під час свого минулорічного інтерв’ю міністр інфраструктури повідомив, що надіслав матеріали про зловживання на «Укрзалізниці» до НАБУ, СБУ, ГПУ та МВС. Тоді він вимагав, щоб правоохоронні органи сказали: чи є корупція на «Укрзалізниці», а якщо є – хто нею займається і патронує (у той період очолював «Укрзалізницю» польський управлінець Войцех Балчун).

Зазначимо, регуляторна служба офіційно відмовила «Укрзалізниці» у підвищенні тарифів на перевезення.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що у зв'язку з некваліфікованими управлінськими рішеннями менеджменту «Укрзалізниці» посилився хаос з вантажними перевезеннями.