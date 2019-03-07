«Укрзалізниця» відверто маніпулює цифрами у своїх інтересах, прив'язуючи тарифи до долара, - експерт



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«Укрзалізниця» заявила, що вантажні залізничні перевезення в Україні є дотаційними і їх має бути проіндексовано у фінплані на 2019 рік

Експерт вважає «аргументами рекету з 90-х» позицію «Укрзалізниці» щодо підвищення тарифів на вантажоперевезення

Вся аргументація «Укрзалізниці» на користь підвищення тарифів будується на тому, що вантажовідправники нібито мають достатньо коштів, щоб заплатити монополісту, а відтак зобов'язані це зробити. Про це в інтерв'ю 112.ua розповів голова Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко.

Криворучко назвав такий підхід «Укрзалізниці» «аргументами рекету з 90-х: є гроші – плати».

«З боку вантажовідправників до «Укрзалізниці» нормальне питання: обґрунтуйте ваші потреби, покажіть, що ці гроші ви витратите ефективно, що більше немає варіантів знайти ці суми, окрім як тільки піднявши тариф. Але «Укрзалізниця» знову маніпулює. Це видно у повідомленні про прив'язку до долара. Конструктивного діалогу не виходить», - каже експерт.

Зазначимо, раніше «Укрзалізниця» заявила про те, що вантажні залізничні перевезення в Україні є дотаційними і їх має бути проіндексовано у фінплані на 2019 рік. Одним з аргументів «Укрзалізниці» стала прив'язка тарифу до долара - рівень вантажних залізничних тарифів у доларовому еквіваленті знизився майже в 1,5 рази за 6 років.

«Укрзалізниця» намагається прив'язати свої тарифи до динаміки курсу долара, але це абсолютно необґрунтовано. Основні витрати «Укрзалізниці» – оплата праці. Оплата праці працівників здійснюється в національній валюті – гривні… Також розрахунки «Укрзалізниці» показують, що тариф на доставку щебеню знизився з $250 у 2013 році до $139 у 2019 році. Але хіба виробник щебеню якось виграв від цього зниження? Щебінь продається всередині України за національну валюту (так само, як і послуги «Укрзалізниці»). Таким чином, очевидно, що «Укрзалізниця», як монополіст, не прагне враховувати інтереси своїх клієнтів», - вважає Криворучко.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» вчергове має намір підвищити тарифи на залізничні перевезення. Держмонополіст планує автоматично індексувати тарифи на індекс цін виробників промислової продукції. Протягом останнього року «Укрзалізниця» реалізувала кілька ініціатив, через що значно здорожчала логістика. При цьому якість послуг залізниці від цього не зросла, зазначають учасники ринку. За їхніми словами, на тлі транзитної війни з РФ чергове невиправдане підвищення тарифів призведе до зниження обсягів експорту з України, зменшення надходжень валютної виручки і значного уповільнення темпів економічного зростання.