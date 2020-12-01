Підвищення тарифів на струм для населення буде умовою нового кредиту від МВФ – економіст

Питання приведення занижених тарифів на електроенергію для побутових споживачів давно назрів, – Кушнірук

Вимога підвищити тарифи на електричну енергію для населення і наблизити їх до ринкового рівня буде обов’язково включена в новий меморандум України з Міжнародним валютним фондом. Про це повідомив економіст Борис Кушнірук у своєму блозі для видання «Ліга».

«МВФ послідовно виступає за приведення комунальних тарифів для населення до економічно обґрунтованого рівня. Якщо цього не зробити, кредитів МВФ Україна не отримає. МВФ поки що висловлює свої вимоги особисто українським посадовцям. Після доведення цін на газ до ринкового рівня настав час й електроенергії. Це гарантовано увійде у текст нового меморандуму, який буде у наступному році», – повідомив Кушнірук.

На його переконання, питання приведення занижених тарифів на електроенергію для побутових споживачів давно назрів.

«Усі роки промисловість та бізнес субсидіювали населення в енергетиці. В умовах кризи українські підприємці не можуть дозволити собі продовжувати дотувати низькі ціни на електроенергію для населення», – зазначає експерт.

Кушнірук впевнений, що подальше зволікання з ліквідацією крос-субсидіювання на ринку електроенергії призведе до колапсу економіки.

«Низькі тарифи це завжди шлях Венесуели. Якщо пам’ятаєте у часи, коли у Facebook, масово поширювались дописи в яких Венесуела наводилась взірцем соціальної справедливості, бо там бензин дешевше води. Сьогодні у Венесуелі дві влади, талони на їжу, та мільярдні борги перед Росією. Така ціна тарифному популізму та корупції», – наголосив економіст.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 г. Вони складають 0,9 грн /кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн / кВт.год на інший обсяг місячного споживання.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення у грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.

Глава Міненерго Юрій Бойко 26 листопада заявив про вимушене перегляд підходів до формування тарифів для населення найближчим часом.

Ліквідацію перехресного субсидіювання на ринку електроенергії офіційно підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС.