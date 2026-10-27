Після російських атак виробництво сталі в Україні впало майже до нуля – репортаж Al Jazeera

«Каметсталь» зупинилася після удару балістикою, на ремонт можуть піти місяці або роки – репортаж Al Jazeera

Виробництво сталі в Україні майже повністю зупинилося після серії російських атак на металургійні підприємства. Про це йдеться в репортажі Al Jazeera з комбінату «Каметсталь» у Кам’янському.

Журналісти побували на підприємстві, яке входить до трійки найбільших металургійних заводів на підконтрольній Україні території. За даними Al Jazeera, усі три великі підприємства Метінвесту останніми тижнями були зупинені внаслідок російських ударів.

«Каметсталь» припинила роботу у вересні після удару балістичною ракетою. Внаслідок атаки загинули п’ятеро працівників, а одна з доменних печей була зруйнована. «До нас прийшло лихо. Балістична ракета влучила саме сюди, безпосередньо в доменну піч», – розповів генеральний директор комбінату.

За оцінкою Al Jazeera, атака завдала підприємству збитків на мільйони доларів, а відновлення може тривати місяці або навіть роки.

Працівниці підприємства розповіли, що іноді спускаються до укриттів два-три рази на день. Люди хвилюються одночасно за життя, робочі місця та майбутнє підприємства.

У Al Jazeera наголошують: нинішня ситуація має значення для всієї економіки України, адже до повномасштабної війни на залізо та сталь припадало понад 30% українського експорту. Після кількох тижнів масованих російських атак виробництво сталі в Україні, за словами співрозмовника видання, скоротилося майже до нуля.

Раніше у NV порахували, що якщо у 2021 році гірничо-металургійний комплекс формував близько 10,3% ВВП України, то вже у 2023 році його частка становила 5,7%, а у 2025-му – 5,5%. Для 2026 року цей прогноз становить близько нуля.

У результаті криза металургії загрожує не лише падінням виробництва сталі, а й втратою робочих місць, валютної виручки, податкових надходжень та промислової бази, від якої залежить майбутнє відновлення країни.