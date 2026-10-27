Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Після російських атак виробництво сталі в Україні впало майже до нуля – репортаж Al Jazeera

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Після російських атак виробництво сталі в Україні впало майже до нуля – репортаж Al Jazeera
«Каметсталь» припинила роботу у вересні після удару балістичною ракетою
фото: скриншот з відео

«Каметсталь» зупинилася після удару балістикою, на ремонт можуть піти місяці або роки – репортаж Al Jazeera

Виробництво сталі в Україні майже повністю зупинилося після серії російських атак на металургійні підприємства. Про це йдеться в репортажі Al Jazeera з комбінату «Каметсталь» у Кам’янському. 

Журналісти побували на підприємстві, яке входить до трійки найбільших металургійних заводів на підконтрольній Україні території. За даними Al Jazeera, усі три великі підприємства Метінвесту останніми тижнями були зупинені внаслідок російських ударів.

«Каметсталь» припинила роботу у вересні після удару балістичною ракетою. Внаслідок атаки загинули п’ятеро працівників, а одна з доменних печей була зруйнована. «До нас прийшло лихо. Балістична ракета влучила саме сюди, безпосередньо в доменну піч», – розповів генеральний директор комбінату.

За оцінкою Al Jazeera, атака завдала підприємству збитків на мільйони доларів, а відновлення може тривати місяці або навіть роки.

Працівниці підприємства розповіли, що іноді спускаються до укриттів два-три рази на день. Люди хвилюються одночасно за життя, робочі місця та майбутнє підприємства.

У Al Jazeera наголошують: нинішня ситуація має значення для всієї економіки України, адже до повномасштабної війни на залізо та сталь припадало понад 30% українського експорту. Після кількох тижнів масованих російських атак виробництво сталі в Україні, за словами співрозмовника видання, скоротилося майже до нуля.

Раніше у NV порахували, що якщо у 2021 році гірничо-металургійний комплекс формував близько 10,3% ВВП України, то вже у 2023 році його частка становила 5,7%, а у 2025-му – 5,5%. Для 2026 року цей прогноз становить близько нуля.

У результаті криза металургії загрожує не лише падінням виробництва сталі, а й втратою робочих місць, валютної виручки, податкових надходжень та промислової бази, від якої залежить майбутнє відновлення країни.

Читайте також:

Теги: ремонт ракета завод металургія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фахівці Шевченківського ШЕУ понижуватимуть бортовий камінь та влаштовуватимуть острівець безпеки за адресою: вул. Велика Васильківська, 10
Рух на вул. Великій Васильківській буде частково обмежено до 31 жовтня (схема)
23 жовтня, 15:31
Окупанти атакували Україну новою «Геранню-5 К5-К»
Росія атакувала Україну вдосконаленою модифікацією ракети «Герань-5»
23 жовтня, 08:49
Фобос і Деймос – два природні супутники Марса
Японія відправила до Марса апарат із незвичайною місією
20 жовтня, 05:45
«АрселорМіттал Кривий Ріг» ухвалив рішення про повну зупинку виробництва
Найбільший меткомбінат України оголосив про консервацію потужностей
12 жовтня, 16:55
«АрселорМіттал Кривий Ріг» законсервує промислові потужності
«АрселорМіттал Кривий Ріг» переходить у режим холодної зупинки через російські атаки
11 жовтня, 02:33
Дрони дісталися заводу в Тверській області
Дрони атакували хімічний завод у Росії, який виробляє компоненти для ракет Х-101
9 жовтня, 08:08
У Росії уражено датацентр «Яндекса», дрони вдарили по «Газпрому»: головне за ніч 8 жовтня
У Росії уражено датацентр «Яндекса», дрони вдарили по «Газпрому»: головне за ніч 8 жовтня
8 жовтня, 05:55
Компанія оцінює масштаби руйнувань після російської атаки
Росія знищила у Сумах великий завод із виробництва ліків
5 жовтня, 17:11
Російські атаки поставили під загрозу роботу українських металургійних підприємств
Україна може втратити $5 млрд експорту через зупинку металургійних заводів – аналітика
2 жовтня, 14:47

Економіка

«Укрзалізниця» заходить у мертву тарифну спіраль»: Федерація металургів закликала зупинити нове підвищення тарифів
«Укрзалізниця» заходить у мертву тарифну спіраль»: Федерація металургів закликала зупинити нове підвищення тарифів
Після російських атак виробництво сталі в Україні впало майже до нуля – репортаж Al Jazeera
Після російських атак виробництво сталі в Україні впало майже до нуля – репортаж Al Jazeera
Рада підтримала висновки та пропозиції до проєкту Держбюджету-2027
Рада підтримала висновки та пропозиції до проєкту Держбюджету-2027
Продаж надлишкового газу за кордон дасть кошти на відновлення видобутку після атак – експерт
Продаж надлишкового газу за кордон дасть кошти на відновлення видобутку після атак – експерт
Продажі олії та експорт зерна різко скоротилися через атаки РФ
Продажі олії та експорт зерна різко скоротилися через атаки РФ
Ахметов продовжить інвестувати в українську енергетику попри російські атаки
Ахметов продовжить інвестувати в українську енергетику попри російські атаки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
162K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2026
142K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
109K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
71K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
25 жовтня, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
25 жовтня, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
25 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua