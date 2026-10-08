В Росії уражено датацентр «Яндекса», дрони вдарили по «Газпрому»: головне за ніч 8 жовтня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 8 жовтня 2026 року
Ніч на 8 жовтня відзначилася серією резонансних ударів по Росії – уражено унікальний станкобудівний завод і датацентр «Яндекса», а дрони дісталися комплексу «Газпрому» за 1300 км від України. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 8 жовтня.
В Росії уражено унікальний станкобудівний завод і дата-центр «Яндекса»
Безпілотники вразили унікальний станкобудівний завод у Росії – підприємство виробляє обладнання, критичне для оборонної промисловості країни. Одночасно уражено датацентр «Яндекса» – одного з ключових технологічних активів Росії.
Дрони атакували комплекс «Газпрому» за 1300 км від України
Безпілотники вдарили по об'єкту «Газпрому» на відстані понад 1300 км від лінії фронту – один із найдальших задокументованих ударів по газовій інфраструктурі Росії.
Сенатори США закликали Трампа посилити санкції проти РФ
Двопартійна група сенаторів закликала президента посилити санкційний тиск на Росію – «час діяти», наголосили законодавці.
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