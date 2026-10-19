Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна втрачає металургію після ударів РФ: галузі потрібні відкриті порти, європейський ринок і фонд відновлення – DW

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Україна втрачає металургію після ударів РФ: галузі потрібні відкриті порти, європейський ринок і фонд відновлення – DW
Українська металургія переживає найглибшу кризу від початку повномасштабної війни
фото: depositphotos.com

Металургія України зупинилася після ударів РФ

Українська металургія переживає найглибшу кризу за час повномасштабної війни. Після серії російських ударів у серпні–вересні зупинилися ключові металургійні підприємства, а виробництво сталі у вересні скоротилося майже вп'ятеро рік до року - до 131 тис. тонн. За оцінкою Dragon Capital, зупинка виробництва сталі та скорочення видобутку руди може коштувати економіці близько 1,5% ВВП. Для відновлення галузі необхідна державна підтримка та відновлення роботи портів, пише DW.

Наприкінці вересня виплавка сталі фактично зупинилася повністю. До повномасштабного вторгнення Україна виробляла 21,4 млн тонн сталі на рік. Однією з головних причин кризи стали прямі удари по підприємствах. За даними Метінвесту, по «Запоріжсталі» було випущено 17 балістичних ракет, загинули восьмеро працівників. «АрселорМіттал Кривий Ріг» після чотирьох ударів за п'ять тижнів вирішив законсервувати виробництво до завершення війни. Також зупинилися «Каметсталь» та підприємство «Інтерпайпу» у Дніпрі.

Втім, проблема не лише в обстрілах: як зазначила у коментарі виданню старша економістка Центру економічної стратегії Наталія Колесніченко, галузь опинилася в умовах «ідеального шторму»: до російських атак додалися перебої з електроенергією, блокада одеських портів, скорочення квот ЄС на українську металопродукцію та механізм екомита CBAM.

Наслідки вже виходять далеко за межі самих заводів. За оцінкою директора GMK Center Станіслава Зінченка, на металургійних підприємствах безпосередньо працювали близько 80 тис. людей, ще близько 250 тис. залежали від галузі через суміжні виробництва та замовлення. «Практично з сім'ями, з родинами це мільйон людей, що залежали від роботи сталевої індустрії», каже він.

Найбільший ризик – для промислових міст, бюджети яких значною мірою залежать від великих підприємств. Йдеться, зокрема, про Запоріжжя, Кривий Ріг, Кам'янське, Дніпро, Нікополь і Горішні Плавні. «Ці міста просто помруть. Люди будуть їхати з них. Це буде соціальна та гуманітарна катастрофа», – попередив Зінченко.

Проблеми вже відчуває Кривий Ріг, де після зупинки великих підприємств міська влада перейшла до секвестру бюджету. Податки промислових компаній використовувалися, зокрема, на зарплати бюджетникам, комунальну інфраструктуру, дитсадки та соціальні служби. Додатковий удар отримають залізниця, порти, машинобудування та енергетика, для яких металургія була одним із найбільших клієнтів.

Критичною проблемою залишається морська логістика: без морського коридору Україна фактично не може експортувати на світовий ринок ані залізну руду, ані сталь. Залізничні маршрути через західний кордон не здатні компенсувати втрату портів. Саме відновлення морського експорту опитані експерти називають одним із головних кроків для порятунку галузі. Президент «Укрметалургпрому» Олександр Каленков вважає, що відкриття морських шляхів дозволило б хоча б відновити експорт залізорудної сировини та підтримати частину виробництва.

Другий напрям – підтримка підприємств, які простоюють. Каленков називає важливими збереження трудових колективів, бронювання працівників і податкові послаблення. Також потрібно створити спеціальний фонд допомоги металургії, аналогічний механізмам підтримки енергетики, та залучити міжнародних партнерів до фінансування відновлення пошкоджених підприємств, вказує видання.

Ще одна умова – полегшення доступу української сталі до ринку ЄС: експерти закликають відкласти або пом'якшити квоти та CBAM для України на період війни. Важливим є і запуск дієвого механізму страхування воєнних ризиків. Це могло б дати компаніям можливість вкладати кошти у ремонт підприємств навіть за високої загрози повторних атак.

Попри кризу, у GMK Center вважають, що галузь ще можна зберегти. Для цього потрібні одночасно безпекові гарантії, відновлення морської логістики, доступ до європейського ринку та фінансова підтримка від держави і партнерів.

Читайте також:

Теги: енергетика податки експорт металургія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Одещині енергетики ліквідовують наслідки російської атаки
Одещина зазнала масштабних пошкоджень енергетики, частина Київщини – без світла
Вчора, 11:50
Масований обстріл заходу України, брифінг Зеленського у Брюсселі та суд над вбивцею військових: головне за день 16 жовтня
Масований обстріл заходу України, брифінг Зеленського у Брюсселі та суд над вбивцею військових: головне за день 16 жовтня
16 жовтня, 21:00
Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення
Затримано агента ГРУ, який коригував російські удари по енергетиці
15 жовтня, 10:15
Україна може втратити $5 млрд експорту через зупинку металургії, – ЗМІ
Україна може втратити $5 млрд експорту через зупинку металургії, – ЗМІ
13 жовтня, 12:40
Росія зупиняє українську металургію ударами, а ЄС обмежує експорт: СЕО «Метінвесту» – про парадокс підтримки союзників
Росія зупиняє українську металургію ударами, а ЄС обмежує експорт: СЕО «Метінвесту» – про парадокс підтримки союзників
13 жовтня, 12:19
Через удари РФ у кількох областях України діють аварійні відключення світла
«Укренерго» повідомило про аварійні відключення світла у кількох областях
11 жовтня, 10:30
У кількох областях України 7 жовтня запроваджено аварійні відключення світла (оновлено)
У кількох областях України 7 жовтня запроваджено аварійні відключення світла (оновлено)
7 жовтня, 19:54
До Умані цьогоріч прибуло понад 50 тис. паломників
Хасиди збирають податки в Україні. В Умані працює сенсаційна схема Розслідування
30 вересня, 12:00
За оцінками Асоціації, переробка брухту в Україні приносить більше податків і валютної виручки, ніж його експорт
Без мита для всіх країн відкривати експорт брухту ризиковано – EBA
29 вересня, 13:30

Економіка

Ексміністра Данилишина призначено у наглядову раду держзембанку
Ексміністра Данилишина призначено у наглядову раду держзембанку
ЄС скоротив квоти для української сталі, зате за вісім місяців імпортував 1,6 млн т металопродукції з РФ
ЄС скоротив квоти для української сталі, зате за вісім місяців імпортував 1,6 млн т металопродукції з РФ
Україна втрачає металургію після ударів РФ: галузі потрібні відкриті порти, європейський ринок і фонд відновлення – DW
Україна втрачає металургію після ударів РФ: галузі потрібні відкриті порти, європейський ринок і фонд відновлення – DW
Голова Фонду держмайна оцінив, як посилення обстрілів вплинуло на настрої потенційних покупців ОПЗ
Голова Фонду держмайна оцінив, як посилення обстрілів вплинуло на настрої потенційних покупців ОПЗ
Голова Фонду держмайна пояснив причинy провалу приватизації ОПЗ
Голова Фонду держмайна пояснив причинy провалу приватизації ОПЗ
Голова Фонду держмайна припустив, як адміністрація Трампа може вплинути на приватизацію в Україні
Голова Фонду держмайна припустив, як адміністрація Трампа може вплинути на приватизацію в Україні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
81K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua