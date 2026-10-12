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Найбільший меткомбінат України оголосив про консервацію потужностей

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Найбільший меткомбінат України оголосив про консервацію потужностей
«АрселорМіттал Кривий Ріг» ухвалив рішення про повну зупинку виробництва
фото: Уніан

Підприємство розпочало підготовку до повної зупинки після серії російських ракетних атак

Найбільший металургійний комбінат України «АрселорМіттал Кривий Ріг» оголосив про підготовку до повної зупинки виробничих процесів та консервації промислових потужностей. Таке рішення компанія ухвалила після чотирьох російських ракетних атак, унаслідок яких загинули працівники підприємства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву ArcelorMittal.

За інформацією компанії, протягом найближчих двох місяців підприємство готуватимуть до безпечного припинення виробничих процесів. Після цього промислові потужності переведуть у режим холодної зупинки, щоб зберегти їх до можливого відновлення роботи. Водночас первинне металургійне виробництво на комбінаті вже повністю припинило роботу.

Підставою для такого рішення стали неодноразові російські ракетні удари по підприємству. За оновленими даними, внаслідок чотирьох атак загинули шестеро працівників, ще понад 18 осіб отримали поранення. У компанії наголосили, що за нинішніх умов забезпечити безпечну та стабільну роботу комбінату неможливо.

Генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо пояснив, що холодна зупинка передбачає значно складніший процес, ніж звичайне тимчасове припинення виробництва.

«Холодна зупинка – це не просто призупинення виробництва. Це запобіжний захід для забезпечення сталості бізнесу та спосіб управління значними ризиками на рівні кожного окремого активу», – повідомив Лонгобардо.

За словами керівництва, консервація дозволить зберегти виробничу базу підприємства до моменту, коли його експлуатація знову стане безпечною.

У компанії зазначили, що не планують остаточно припиняти діяльність в Україні. Водночас відновлення виробництва залежатиме від завершення бойових дій та оцінки безпекової ситуації. Питання повторного запуску промислових потужностей керівництво ArcelorMittal розглядатиме у співпраці з українським урядом.

Наразі конкретної дати відновлення роботи підприємства немає. Найближчі два місяці компанія планує присвятити підготовці до консервації обладнання та виробничих об'єктів.

Нагадаємо, 25 вересня компанія ArcelorMittal повідомила про неможливість безпечно відновити виробництво на найбільшому підприємстві гірничо-металургійного комплексу України після серії російських ракетних ударів.

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Теги: Кривий Ріг металургія

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