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Рух на вул. Великій Васильківській буде частково обмежено до 31 жовтня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух на вул. Великій Васильківській буде частково обмежено до 31 жовтня (схема)
Фахівці Шевченківського ШЕУ понижуватимуть бортовий камінь та влаштовуватимуть острівець безпеки за адресою: вул. Велика Васильківська, 10
фото: Київвлада

«Київавтодор» просить враховувати обмеження під час планування маршруту

До 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Великою Васильківською у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Повідомляється, що фахівці Шевченківського ШЕУ понижуватимуть бортовий камінь та влаштовуватимуть острівець безпеки за адресою: вул. Велика Васильківська, 10, навпроти Бессарабського проїзду.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Схема обмеження руху на вул. Великій Васильківській
Схема обмеження руху на вул. Великій Васильківській
фото: «Київавтодор»

Столична влада нагадує, що пониження бортового каменю є одним з етапів облаштування безбар’єрного простору. Такі роботи покращують доступність тротуарів і переходів для всіх містян.

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського.  Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

До 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Оболонським проспектом в Оболонському районі столиці. Фахівці Оболонського ШЕУ ремонтуватимуть ділянку від Великої Кільцевої дороги до вул. Героїв Дніпра. Роботи проводитимуть поетапно – без повного перекриття зазначеної ділянки проспекту.

Також до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Набережно-Рибальською в Подільському районі столиці. Як зазначають у комунальній корпорації, обмеження пов’язані з  ремонтом асфальтобетонного покриття. Роботи триватимуть на ділянці від вулиці Гаванської до зʼїзду з Подільського мосту в напрямку вулиці Набережно-Хрещатицької.  

До 30 листопада частково обмежено рух вулицею Милославською в Деснянському районі столиці. Роботи проводитимуть у межах капітального ремонту вулиці Милославської, що розпочався 1 липня 2026 року. Під час наступного етапу робіт оновлюватимуть ділянку від проспекту Червоної Калини до вулиці Миколи Закревського. 

Теги: ремонт дороги Київ

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