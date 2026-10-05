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Росія знищила у Сумах великий завод із виробництва ліків

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія знищила у Сумах великий завод із виробництва ліків
Компанія оцінює масштаби руйнувань після російської атаки
фото: «Кусум»

Унаслідок російської атаки загинув співробітник підприємства

Зранку 4 жовтня росіяни зруйнували виробничий майданчик фармацевтичної компанії «Кусум» у Сумах. Загинув один зі співробітників підприємства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву підприємства. 

Унаслідок удару загинув Євген Мірошниченко, який працював в інженерному відділі заводу з 2009 року. Компанія висловила співчуття його рідним і близьким.

Команда «Кусум» зазначила, що зруйноване підприємство виробляло життєво необхідні для українців лікарські засоби. Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань. Попри знищення виробничого майданчика в Сумах, компанія заявила, що продовжує роботу.

Крім виробництва в Україні, «Кусум» має виробничі потужності в індійських містах Індор та Бхіваді. «Це дозволить нам, за відсутності штучних регуляторних перешкод, перебудовувати процеси та працювати над забезпеченням безперервних поставок лікарських засобів в Україну», – наголосили представники підприємства.

«Кусум Фарм» – українське підприємство міжнародної фармацевтичної групи Kusum, засноване у 2009 році. Компанія виробляє препарати для лікування серцево-судинних захворювань, хвороб шлунково-кишкового тракту та опорно-рухового апарату, а також протизапальні й жарознижувальні засоби. Підприємство випускає ліки у формі таблеток, капсул, гранул та суспензій.

«Нашими головними пріоритетами залишаються безпека людей, підтримка співробітників та забезпечення українських пацієнтів необхідними лікарськими засобами», – йдеться у повідомленні. 

Компанія «Кусум» також нагадала, що раніше через російську атаку було знищено склад компанії, однак підприємство продовжило роботу.

Нагадаємо, на тлі постійних російських ударів по складах і логістичних об'єктах Кабмін у серпні спростив правила зберігання лікарських засобів на період воєнного стану. Фармацевтичним компаніям дозволено залучати додаткові складські приміщення, щоб розосереджувати запаси ліків.

26 вересня російські війська вдруге за кілька днів атакували завод фармацевтичної компанії «Дарниця» у Києві. Вперше підприємство зазнало удару 23 вересня. Компанія повідомляла, що продовжить виробництво ліків, хоча можливі затримки у графіку.

Раніше, 3 вересня, російська атака повністю знищила склад лікарських засобів компанії «Аптека доброго дня». Було втрачено сотні тонн медикаментів, які мали надійти пацієнтам у різних регіонах України. Крім того, російські окупанти двічі атакували склад фармацевтичної компанії Teva в Україні.

 

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Теги: Суми війна обстріл завод ліки

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