«АрселорМіттал Кривий Ріг» переходить у режим холодної зупинки через російські атаки

Первинне металургійне виробництво вже повністю припинило роботу

Металургійний комбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг» ухвалює рішення про консервацію промислових потужностей у зв'язку з масованими ворожими обстрілами. Про це пише «Главком» із посиланням на допис ArcelorMittal.

Підставою для такого кроку стали руйнівні ракетні удари по об'єкту, які призвели до загибелі шести співробітників та поранення ще понад 18 осіб. Наразі первинне металургійне виробництво вже повністю припинило роботу.

Процес підготовки до безпечного виведення активів у режим холодної зупинки розрахований на два місяці. За словами генерального директора підприємства Мауро Лонгобардо, цей захід є вимушеним кроком для мінімізації загроз і збереження колективу та виробничої бази до завершення бойових дій. У керівництві наголошують, що група ArcelorMittal не планує згортати діяльність в Україні та повернеться до питання відновлення роботи у співпраці з урядом, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

Рішення комбінату відображає загальну критичну ситуацію у важкій промисловості країни, яка потерпає від бойових дій, ударів по інфраструктурі, логістичних перешкод, тарифного тиску та обмежень на експорт до ЄС. На тлі цих викликів інші великі гравці ринку, зокрема група «Метінвест», уже звернулися до державної влади з закликом розробити програми системної підтримки для збереження вітчизняного промислового сектору.

Раніше повідомлялося, що компанія ArcelorMittal зупинила роботу «АрселорМіттал Кривий Ріг» – найбільшого підприємства гірничо-металургійного комплексу України. Рішення ухвалили після серії російських ракетних ударів, які призвели до загибелі та поранення працівників.

Протягом останніх п'яти тижнів підприємство чотири рази зазнавало ракетних атак. Останній удар стався 21 вересня. Загалом унаслідок цих атак загинули п'ятеро людей. Ще 17 працівників отримали поранення, один із них перебуває у критичному стані.

Нагадаємо, 17 серпня ArcelorMittal повідомила про ракетний удар по підприємству, внаслідок якого були пошкоджені ключові об'єкти енергетичного та доменного виробництва. Тоді загинули двоє людей, ще 13 отримали поранення. Після атаки частину виробничих процесів на комбінаті зупинили.