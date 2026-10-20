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Японія відправила до Марса апарат із незвичайною місією

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Японія відправила до Марса апарат із незвичайною місією
Фобос і Деймос – два природні супутники Марса
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Місія має допомогти з’ясувати походження Фобоса

Японія розпочала космічну експедицію, мета якої – доставити на Землю зразки ґрунту з Фобоса, одного з двох супутників Марса. Повернення капсули з матеріалом заплановане на 2031 рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA).

Міжпланетний апарат MMX стартував 19 жовтня за всесвітнім координованим часом із космічного центру Танегасіма в Японії. Його вивела на траєкторію польоту ракета-носій H3. За планом, апарат дістанеться околиць Марса в серпні 2027 року, а згодом розпочне дослідження Фобоса.

Що планують дослідити

Фобос і Деймос – два природні супутники Марса. Вони значно менші за Місяць: Фобос має приблизно 27 км завдовжки, а Деймос – близько 15 км. Їхнє походження досі остаточно не встановлене.

Одна з гіпотез полягає в тому, що супутники утворилися з уламків після великого зіткнення Марса з іншим небесним тілом. За іншою версією, вони могли бути астероїдами, які гравітація планети захопила під час руху Сонячною системою.

Публічне відкриття космічного корабля MMX
Публічне відкриття космічного корабля MMX
фото: JAXA

Саме зразки з Фобоса мають допомогти науковцям перевірити ці припущення. Дослідники також сподіваються знайти в матеріалі сліди речовини, викинутої з Марса внаслідок давніх ударів астероїдів. Це може дати додаткову інформацію про історію Червоної планети.

За даними JAXA, місія MMX має зібрати щонайменше 10 грамів матеріалу. Для цього апарат повинен наблизитися до поверхні Фобоса й виконати операції зі збирання зразків. Після завершення досліджень він вирушить назад до Землі, а капсула з матеріалом має приземлитися у 2031 році.

Японія відправила до Марса апарат із незвичайною місією фото 1

До експедиції долучать європейський ровер

У межах місії передбачено використання невеликого ровера IDEFIX, розробленого за участю французьких і німецьких фахівців. Він має дослідити поверхню Фобоса й передати дані про властивості ґрунту та умови на супутнику. Це також допоможе підготувати операції зі збирання зразків.

Після роботи біля Фобоса апарат має дослідити й Деймос. Основна мета експедиції, однак, – доставити матеріал із Фобоса на Землю для лабораторного аналізу. Вивчення зразків безпосередньо на Землі дасть змогу застосувати точніші методи, ніж ті, що доступні на борту космічного апарата.

Нагадаємо, NASA також готує нові технології для дослідження Червоної планети. Наприкінці 2028 року агентство планує запустити місію з космічним апаратом на ядерно-електричному двигуні, який має доправити до Марса три гелікоптери.

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Теги: NASA Японія космос ракета технології

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