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    Кримінал

    СБУ підозрює гендиректора заводу на Луганщині у фінансуванні терористів

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    Підприємство сплачує &laquo;податки&raquo; на користь окупантів - СБУ підозрює гендиректора заводу на Луганщині у фінансуванні терористів
    Підприємство сплачує «податки» на користь окупантів

    Гендиректора заводу оголошено в розшук

    Служба безпеки України повідомила про підозру гендиректору промислового підприємства з Луганщини у масштабній сплаті «податків» на користь окупаційної адміністрації та незаконних збройних формувань.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    За даними досудового слідства, після російської збройної агресії у 2014 році державне підприємство, яке спеціалізується на виготовленні промислових комплектуючих, захопили та «націоналізували» сепаратисти. У 2015 році завод поновив виробничу діяльність і був зареєстрований у фейкових податкових органах терористів. Встановлено, що протягом 6 років підприємство через фірми-прокладки поставляє свою продукцію до РФ та низки європейських країн, а рух коштів відбувається через так званий держбанк «ЛНР».

    Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

    Наразі гендиректору заводу заочно повідомлено про підозру та оголошено у розшук. На майно фігуранта, яке знаходиться на контрольованій урядом території, накладено арешт.

    Тривають слідчі дії.

    Документування протиправної діяльності керівництва підприємства здійснюється під процесуальним керівництвом прокуратури.

    СБУ кримінал Луганщина ЛНР завод
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