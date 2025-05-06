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Свині стануть загрозою для людей? Небезпечний вірус лютує у Європі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Свині стануть загрозою для людей? Небезпечний вірус лютує у Європі
Поголів'я свиней у Європі можуть стати «небезпечною вірусною лабораторією»
фото із відкритих джерел

Комісар ЄС з безпеки харчових продуктів попереджає про загрозу пташиного грипу для свиней

Якщо міжнародний спалах пташиного грипу H5N1 пошириться на поголів'я свиней у Європі, вони можуть стати «небезпечною вірусною лабораторією». Як повідомляє «Главком», про це в інтерв'ю Financial Times попередив виконавчий директор Європейського союзу з питань безпеки харчових продуктів (EFSA) Бернард Урл.

За його словами, від свиней патоген потенційно може передаватися людині, що загрожує новою пандемією.

Спалах H5N1 почався в США минулої весни і вже призвів до загибелі мільйонів свійських птахів, зростання дефіциту яєць і різкого стрибка цін на них. Американська влада повідомляла про випадки зараження серед людей, у тому числі про один зі смертельними наслідками. У 2024 році підтвердилися два випадки зараження свиней у штаті Орегон. У Європі вірус торкнувся птахів та овець, а у Великій Британії також повідомляли про випадки зараження людей.

Урл підкреслив, що в Європі ситуація з H5N1 «відносно добре контролюється», але континент має бути в стані підвищеної готовності через ризик передачі вірусу свиням. Вчені вважають, що саме свині становлять особливу небезпеку, оскільки можуть переносити патогени як від птахів, і людей. У разі зараження свиней вірус пташиного грипу потенційно може обмінятися генетичним матеріалом із людським грипом і стати таким, що передається між людьми.

Пташиний грип вражає органи дихання та травлення у птахів, летальність становить близько 56%. Вірус може давати ускладнення на серці та нирки, уражати головний мозок, а також швидко призводить до пневмонії. Поки що вірус H5N1 небезпечний тільки для людей, які взаємодіють із зараженими птахами.

За даними Financial Times, поголів'я свиней у Європі майже вдвічі більше, ніж у США – 133.6 млн голів проти 75.8 млн. У Китаї – близько 400 млн.

Європейська влада вживає заходів для запобігання пандемії, включаючи закриття ферм та моніторинг штамів, які переносять перелітні птахи. Урл зазначив, що «серйозною суспільною проблемою» є зростання кількості стійких до антибіотиків патогенів у тваринництві. Для боротьби з цим вживаються зусилля щодо скорочення застосування у сільському господарстві препаратів, що викликають стійкість.

Серед інших небезпечних захворювань тварин у Європі глава EFSA називає африканську чуму свиней, блютанг (потенційно смертельне для овець та оленів) та ящур. Спалах останнього стався в січні в Німеччині вперше майже за 40 років і став «по-справжньому несподіваним». Пізніше випадки зараження виявили в Угорщині та Словаччині, що призвело до забою тисяч тварин та часткового закриття кордонів між країнами.

Нагадаємо, у січні цього року у США було зафіксовано першу смерть від тяжкої форми пташиного грипу H5N1. За даними Міністерства охорони здоров’я штату Луїзіана, зафіксована перша смерть людини, яка мала тяжку форму пташиного грипу H5N1. Представники охорони здоров’я Луїзіани заявили, що не виявили інших випадків захворювання людей від цього пацієнта.

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Теги: Польща інвестиції ринок

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