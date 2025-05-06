Борг перед «зеленою» генерацією перевищує 15 млрд грн

Станом на кінець квітня рівень оплати за електроенергію, вироблену у 2024 році, становить 87,4%

Борг за «зеленим тарифом» сягнув 15,5 мільярдів – «Гарантований покупець»

Державне підприємство «Гарантований покупець» оприлюднило актуальні дані щодо розрахунків із виробниками електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ), які працюють за «зеленим» тарифом.

Станом на кінець квітня рівень оплати за електроенергію, вироблену у 2024 році, становить 87,4%, повідомили у держпідприємстві.

Разом із тим, заборгованість НЕК «Укренерго» перед «Гарантованим покупцем» за відповідний період становить 15,5 млрд грн.

Нагадаємо, раніше у «ГарПоку» заявляли про зменшення історичної заборгованості перед виробниками «зеленої» енергетики майже на третину.

За словами керівника ДП «Гарантований покупець» Артема Некрасова, ключовими факторами, які допомогли скоротити заборгованість, стали повний розрахунок «Енергоатома» за ПСО перед ринком та затвердження збалансованого тарифу на передачу для НЕК «Укренерго».