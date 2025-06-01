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За добу ДТЕК повернув світло для понад 35 тис. домогосподарств після обстрілів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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За добу ДТЕК повернув світло для понад 35 тис. домогосподарств після обстрілів
Попри небезпеку ремонтні бригади продовжують працювати, щойно військові надають дозвіл на проведення робіт
фото: dtek-dnem.com.ua

За день енергетики заживили оселі понад 35 тисяч родин, що були без світла через обстріли, – ДТЕК

За останню добу енергетики компанії ДТЕК повернули світло понад 35 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини, чиї домівки були знеструмлені через ворожі атаки. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

Зазначається, що останню добу енергетики продовжували працювати над відновленням мереж та обладнання. Завдяки цьому на Донеччині їм вдалося повернути світло у 6 тисяч осель місцевих мешканців. Тим часом на Дніпропетровщині за 31 травня енергетики відновили електропостачання 29 тисячі домівок жителів області.

Попри небезпеку ремонтні бригади продовжують працювати, щойно військові надають дозвіл на проведення робіт.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова змогли повністю чи частково відновити електропостачання у 67 населених пунктів та повернути світло в домівки майже 115 тисяч родин.

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Теги: енергетика ДТЕК війна

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Суспільство

За добу ДТЕК повернув світло для понад 35 тис. домогосподарств після обстрілів
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