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Борги перед інвесторами стримують розвиток зеленої енергетики – юристка

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Борги перед інвесторами стримують розвиток зеленої енергетики – юристка
Савченко підкреслила, що повномасштабне вторгнення суттєво змінило ставлення до «зеленої» енергетики як з боку держави, так і з боку населення
фото: depositphotos.com

Україна втрачає можливості будувати зелені електростанції через борги перед інвесторами – Савченко

Заборгованість на ринку електроенергії залишається головною перепоною для будівництва нових зелених енергетичних потужностей в Україні. Про це заявила Ольга Савченко, старша партнерка юридичної компанії «Альтело», коментуючи актуальний стан галузі. 

«Абсолютно очевидним є те, що ключовим стримувальним фактором для розвитку сектору ВДЕ залишається заборгованість на ринку електричної енергії», – зазначила експертка.

Вона наголосила, що частина боргової проблеми сформована через те, що держава не визначила комплексного підходу в питанні оплати електроенергії, яка раніше була вироблена на зелених електростанціях на тимчасово окупованих територіях.

Водночас Савченко підкреслила, що повномасштабне вторгнення суттєво змінило ставлення до «зеленої» енергетики як з боку держави, так і з боку населення.

Відновлювані джерела енергії, за її словами, відіграли ключову роль у підтримці енергосистеми країни під час критичних дефіцитів електроенергії і тому розвиток цієї галузі треба стимулювати.

«Очевидно, що станції, які працюють на ВДЕ, є найшвидшим способом компенсувати дефіцит потужностей. Проте без вирішення питання боргів інвестори не готові розгортати нові проєкти», – додала вона.

Раніше директор ТОВ НВП «Енерго-плюс» Євген Корф заявив, що український ринок відновлюваної енергетики залишається заручником накопичених боргів. За його словами, це серйозно стримує подальший розвиток галузі та залучення інвестицій.

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Теги: енергетика електроенергія держава

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