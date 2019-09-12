Приватбанк з початку року заробив мільярд доларів



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Прибуток Приватбанку за вісім місяців становить 25,8 мільярда гривень, тоді як за минулий рік - 15,2 млрд

За вісім місяців 2019 року чистий прибуток Приватбанку становить 25,8 млрд грн (більше мільярда доларів. за курсом НБУ. - ред.). Про це в четвер, 12 вересня, повідомив голова правління банку Петр Крумханзл, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, чистий комісійний дохід банку за вісім місяців становить 11,6 млрд грн, а його частка в доходах банку - 45,1%.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року прибуток Приватбанку зріс майже втричі.

Зазначимо, за 2018 рік прибуток Приватбанку склав 15,2 млрд грн, тоді як роком раніше банк мав 23 млрд грн збитків.

Нагадаємо, 11 вересня Приватбанк заявив, що до їхнього головного офісу у Дніпрі прийшли невідомі озброєні люди. Згодом подробиці інциденту повідомив речник банку Олег Серга. «Вони (обшуки – ред.) вже закінчилися. Це не були обшуки, як ви їх уявляєте. Зайшла досить велика група людей із місцевих правоохоронних органів, яким потрібні були певні документи. Разом з ними ( правоохоронними органами, - ред.) була група спецпризначенців», - розповів Серга.

«Проведення оперативних заходів з примусового вилучення декількох документів із залученням невиправданої кількості спецназу поліції та невідомих осіб банк розцінює як тиск і перешкоду нормальній роботі офісу», - підкреслили в Приватбанку.

Напередодні інвестиційний банкір Сергій Фурса також написав у Facebook про поліцейські обшуки у державному банку. Він це пов'язує із зустріччю олігарха Ігоря Коломойського з президентом Зеленським у вівторок, 10 вересня.

До слова, раніше радник президента пояснив, за яких умов можливі домовленості з Коломойським щодо «Привату».

Також нагадаємо, що наприкінці липня головою наглядової ради Приватбанку стала Шерон Icкі.



